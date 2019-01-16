В благовещенском ОКЦ провели концерт к пятилетию Крымской весны (фото)

В Благовещенске состоялся праздничный концерт «Крымская весна». Он был посвящен пятилетию присоединения Крыма к России.

В фойе Общественно-культурного центра провели распродажу путевок в Крым от местных туроператоров и выставку декоративно-прикладного творчества под названием «Крымская весна». В концерте приняли участие коллективы Общественно-культурного центра – дети и взрослые исполняли танцевальные и вокальные номера. Прозвучали патриотические песни «Родина», «Севастополь», «Непобедимы», «Мы великая Россия» и другие.

«Крым далеко, но наш, это исконная русская земля, политая русской кровью – за нее сражались наши прадеды. И мы очень счастливы, что истина восторжествовала и Крым вернулся домой. Каждый год мы отмечаем этот праздник, в этот день хочется радоваться. И такие мероприятия дают возможность почувствовать важность события, произошедшего пять лет назад. Земля русская приросла русской землей», – прокомментировал председатель Ассоциации пожилых людей Сергей Утенбергенов.