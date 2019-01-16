Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:09 0

В благовещенском ОКЦ провели концерт к пятилетию Крымской весны (фото)

В благовещенском ОКЦ провели концерт к пятилетию Крымской весны (фото)

В Благовещенске состоялся праздничный концерт «Крымская весна». Он был посвящен пятилетию присоединения Крыма к России.

В фойе Общественно-культурного центра провели распродажу путевок в Крым от местных туроператоров и выставку декоративно-прикладного творчества под названием «Крымская весна». В концерте приняли участие коллективы Общественно-культурного центра – дети и взрослые исполняли танцевальные и вокальные номера. Прозвучали патриотические песни «Родина», «Севастополь», «Непобедимы», «Мы великая Россия» и другие.

«Крым далеко, но наш, это исконная русская земля, политая русской кровью – за нее сражались наши прадеды. И мы очень счастливы, что истина восторжествовала и Крым вернулся домой. Каждый год мы отмечаем этот праздник, в этот день хочется радоваться. И такие мероприятия дают возможность почувствовать важность события, произошедшего пять лет назад. Земля русская приросла русской землей», – прокомментировал председатель Ассоциации пожилых людей Сергей Утенбергенов.

Просмотров всего: 106

#концерты #праздники

распечатать

Фотогалерея
+18

Общество 13

В ОКЦ прошел концерт, посвященный юбилею Амурской области
Общество

В областной филармонии отпраздновали старый Новый год
Общество 37

День рождения Благовещенска завершился концертом Дениса Майданова и громким салютом (видео)
Общество 7

Филипп Киркоров спонтанно принял участие в благотворительном марафоне «Крылья» (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь