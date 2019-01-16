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Люди живут как в гетто: мэр Свободного побывал на городских окраинах

Люди живут как в гетто: мэр Свободного побывал на городских окраинах
Фото: www.gzt-sv.ru

Глава Свободного Владимир Константинов побывал в микрорайоне ВРЗ. Этот район должны были расселить, но так и не расселили. В течение нескольких лет здесь нет управляющей компании. Жители жалуются на антисанитарию. После визита мэр решил провести экстренное совещание для принятия конкретных мер по вопросу наведения порядка.

Жители улицы Комарова в микрорайоне ВРЗ писали в редакцию издания «Зейские огни»: «Наш район должны были расселить еще в 2016 году, – пишут авторы. – Но, по-видимому, просто забыли про нас. Живем фактически на помойке. Отходы не убираются годами. Из подъезда скоро вообще нельзя будет выйти. Помойка тает, вонь стоит на весь район. Антисанитария полная, а у нас же дети! Как нам жить, что делать? Управляющая компания от нас отказалась. Администрации вообще до нас дела нет. Может, хотя бы вы сможете помочь?»

Поводом для визита Владимира Константинова в микрорайон ВРЗ стали обращения жильцов бывшего общежития по переулку Кирпичному. Дом остался без управления, а жильцы устроили несанкционированную свалку и общественный туалет на общедомовых площадях.

Владимир Константинов прошелся и по улице Комарова вдоль бараков, откуда поступила жалоба на образовавшиеся свалки. По итогу обхода градоначальник собрал экстренное совещание.

Бывшее общежитие по переулку Кирпичному уже не первый год остается без управляющей компании. По данным директора управляющей компании «Жилсервис» Василия Шаповалова, на доме висит долг – только за техническое обслуживание в размере 6 миллионов рублей.

Внутри здания – кучи мусора и резкий неприятный запах. Вечерами, рассказывают жильцы, в холле часто собираются посторонние компании – иногда распивают спиртные напитки, иногда справляют нужду здесь же. Везде висят объявления с самыми различными текстами – от литературных до нецензурных. Суть их одна: «Соблюдайте чистоту!» Но это не помогает: везде очень грязно.

Сразу после осмотра бывшего общежития глава города направился на улицу Комарова. В нерасселенном ветхом бараке, доме № 4, тоже нет управляющей компании. Придомовая территория утопает в мусоре.

Владимир Константинов, побывав в микрорайоне ВРЗ, назвал сложившуюся там ситуацию с мусором острой. И принял решение провести экстренное совещание для принятия конкретных мер по вопросу наведения порядка. На совещание глава города пригласил представителей «Жилцентра», управления по ЖКХ и благоустройству города, ООО «Спецавтотех», УК «Жилсервис» и другие службы.

«Люди живут там, как в гетто, – рассказал глава города. – Мы возьмемся за этот район! В бывшем общежитии на Кирпичном необходимо хотя бы мусор убрать до среды, провести там ревизию по муниципальным площадям, закрыть все подвалы».

По мнению главы, люди остались просто брошенными и сейчас, чтобы навести порядок, придется действовать «в ручном режиме» – помочь оформить им субсидии. Тогда увеличатся шансы появления постоянной управляющей компании. «Нам надо помочь людям выбрать старшего дома. Провести общедомовое собрание и наметить план дальнейших действий. Я сам готов на это собрание прийти», – отметил глава города. На подготовку он дал неделю.

На ликвидацию свалок возле домов № 3 и 4 по улице Комарова придется искать источник финансирования. «Если нужен будет экскаватор или другая техника, обращайтесь, потому как обычным погрузчиком там не справиться. Думаю, там будет несколько машин мусора», – обратился к представителю ООО «Спецавтотех» Владимир Константинов. Все намеченные мероприятия он взял на личный контроль.

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#ЖКХ #происшествия #Свободный

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Комментарии
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  • Я сама

    Я сама
    1 час назад

    Сами свалки устроили, а теперь жалуются(( Это ж мусор от самих жителей этих бараков, который они не утруждаются даже в пакеты мусорные упаковать! Договор на вывоз мусора могли и без управляйки напрямую со спецавтохозяйством заключить. Я поражаюсь - сами наср.ли, а теперь орут - воняет! Не завидую я порядочным людям, которым достанентся жилье в одном доме с этими засранцами(( Они ж и там свалки будут устраивать, прецеденты уже есть((

  • ЛОЛ

    ЛОЛ
    1 час назад



    После визита мэр решил провести экстренное совещание для принятия конкретных мер по вопросу наведения порядка



    надо. тут спалить не получится Константинов. никак. бетон.

  • Я сама

    Я сама
    1 час назад

    Я три года назад наблюдала, проезжая мимо, как мужики с погрузчиком и самосвалом очищали это место! Проезжая опять же там же через неделю, увидела опять свалку( Больше я там не езжу, действительно воняет(

  • Я сама

    Я сама
    1 час назад

    Кстати, АИ! В администрации Свободного нет должности "мэр", есть "глава"

  • Я сама

    Я сама
    1 час назад

    ЛОЛ



    После визита мэр решил провести экстренное совещание для принятия конкретных мер по вопросу наведения порядка



    надо. тут спалить не получится Константинов. никак. бетон.



    Если не умеет управлять городом, пусть ездит помойки разгребает(

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    1 час назад

    Употреблять в данном случае слово «гетто» совершенно не правильно, поскольку это слово связано с этническим (!) понятием. Правильно говорить в данном случае – ТРУЩОБЫ! Трущобы – это кварталы (улицы, микрорайоны) города с неблагоустроенным, старым, ветхим, запущенным жильём, где «удобства» чаще на улице, где царит антисанитария, грязь, где власть целенаправленно не борется со стихийными свалками, случается, что вообще забросила эти кварталы… Здесь, в основном, проживает население из числа городской бедноты, не имеющих возможности, самостоятельно приобрести более благоустроенное жилье в другой части города... Правда, нужно отдать должное российскому правительству, осуществляющему большую Программу по переселению людей из трущоб. К сожалению, на местах, в городах, местная власть, проявляя невнимание к территориям трущоб, не контролируя постоянно поддержание здесь санитарного порядка, еще более усугубляет ситуацию в подобных кварталах… Санитарный порядок в трущобах амурских городов должен быть постоянной заботой местной власти, иначе недалеко и до распространения разной заразы… И не нужно стесняться слова трущобы - это данность, что уж, как страусы, прятать голову в песок! )) Работать нужно с амурскими трущобами!

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    Вероника Н.

    Употреблять в данном случае слово «гетто» совершенно не правильно, поскольку это слово связано с этническим (!) понятием. Правильно говорить в данном случае – ТРУЩОБЫ! Трущобы – это кварталы (улицы, микрорайоны) города с неблагоустроенным, старым, ветхим, запущенным жильём, где «удобства» чаще на улице, где царит антисанитария, грязь, где власть целенаправленно не борется со стихийными свалками, случается, что вообще забросила эти кварталы… Здесь, в основном, проживает население из числа городской бедноты, не имеющих возможности, самостоятельно приобрести более благоустроенное жилье в другой части города... Правда, нужно отдать должное российскому правительству, осуществляющему большую Программу по переселению людей из трущоб. К сожалению, на местах, в городах, местная власть, проявляя невнимание к территориям трущоб, не контролируя постоянно поддержание здесь санитарного порядка, еще более усугубляет ситуацию в подобных кварталах… Санитарный порядок в трущобах амурских городов должен быть постоянной заботой местной власти, иначе недалеко и до распространения разной заразы… И не нужно стесняться слова трущобы - это данность, что уж, как страусы, прятать голову в песок! )) Работать нужно с амурскими трущобами!



    вот спасибо . Всё стало понятно .

  • Достал-Достаевский

    Достал-Достаевский
    24 минуты назад

    А где же государственные службы, кстати зарплату и прочие привилегии получающие за счет налогоплательщиков? Участковые, СЭС, чиновники из администрации, социальные службы и прочие, не совсем заинтересованные "господа". Это их прямая обязанность реагировать на всякого рода бардак. Они в кабинетах - "работают" над красивыми отчетами.

  • Аня2828

    Аня2828
    8 минут назад

    ну дак этот буратино уже год там правит и первый раз побывал?!

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