Люди живут как в гетто: мэр Свободного побывал на городских окраинах

Глава Свободного Владимир Константинов побывал в микрорайоне ВРЗ. Этот район должны были расселить, но так и не расселили. В течение нескольких лет здесь нет управляющей компании. Жители жалуются на антисанитарию. После визита мэр решил провести экстренное совещание для принятия конкретных мер по вопросу наведения порядка.

Жители улицы Комарова в микрорайоне ВРЗ писали в редакцию издания «Зейские огни»: «Наш район должны были расселить еще в 2016 году, – пишут авторы. – Но, по-видимому, просто забыли про нас. Живем фактически на помойке. Отходы не убираются годами. Из подъезда скоро вообще нельзя будет выйти. Помойка тает, вонь стоит на весь район. Антисанитария полная, а у нас же дети! Как нам жить, что делать? Управляющая компания от нас отказалась. Администрации вообще до нас дела нет. Может, хотя бы вы сможете помочь?»

Поводом для визита Владимира Константинова в микрорайон ВРЗ стали обращения жильцов бывшего общежития по переулку Кирпичному. Дом остался без управления, а жильцы устроили несанкционированную свалку и общественный туалет на общедомовых площадях.

Владимир Константинов прошелся и по улице Комарова вдоль бараков, откуда поступила жалоба на образовавшиеся свалки. По итогу обхода градоначальник собрал экстренное совещание.

Бывшее общежитие по переулку Кирпичному уже не первый год остается без управляющей компании. По данным директора управляющей компании «Жилсервис» Василия Шаповалова, на доме висит долг – только за техническое обслуживание в размере 6 миллионов рублей.

Внутри здания – кучи мусора и резкий неприятный запах. Вечерами, рассказывают жильцы, в холле часто собираются посторонние компании – иногда распивают спиртные напитки, иногда справляют нужду здесь же. Везде висят объявления с самыми различными текстами – от литературных до нецензурных. Суть их одна: «Соблюдайте чистоту!» Но это не помогает: везде очень грязно.

Сразу после осмотра бывшего общежития глава города направился на улицу Комарова. В нерасселенном ветхом бараке, доме № 4, тоже нет управляющей компании. Придомовая территория утопает в мусоре.

Владимир Константинов, побывав в микрорайоне ВРЗ, назвал сложившуюся там ситуацию с мусором острой. И принял решение провести экстренное совещание для принятия конкретных мер по вопросу наведения порядка. На совещание глава города пригласил представителей «Жилцентра», управления по ЖКХ и благоустройству города, ООО «Спецавтотех», УК «Жилсервис» и другие службы.

«Люди живут там, как в гетто, – рассказал глава города. – Мы возьмемся за этот район! В бывшем общежитии на Кирпичном необходимо хотя бы мусор убрать до среды, провести там ревизию по муниципальным площадям, закрыть все подвалы».

По мнению главы, люди остались просто брошенными и сейчас, чтобы навести порядок, придется действовать «в ручном режиме» – помочь оформить им субсидии. Тогда увеличатся шансы появления постоянной управляющей компании. «Нам надо помочь людям выбрать старшего дома. Провести общедомовое собрание и наметить план дальнейших действий. Я сам готов на это собрание прийти», – отметил глава города. На подготовку он дал неделю.

На ликвидацию свалок возле домов № 3 и 4 по улице Комарова придется искать источник финансирования. «Если нужен будет экскаватор или другая техника, обращайтесь, потому как обычным погрузчиком там не справиться. Думаю, там будет несколько машин мусора», – обратился к представителю ООО «Спецавтотех» Владимир Константинов. Все намеченные мероприятия он взял на личный контроль.