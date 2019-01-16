В Тынде за день произошло два пожара

В Тынде за сутки произошло два пожара. В субботу, 16 марта, пожарным пришлось работать с ночи – в 02:34 в городе загорелся гараж, а днем полыхала баня.

Несмотря на то, что с тушением гаража огнеборцы справились за три минуты, пламя успело повредить стройматериалы на площади 30 квадратных метров.

Около 14 часов в другом районе Тынды загорелась частная баня. Огонь успел уничтожить кровлю постройки. Дальнейшего распространения огня пожарные не допустили. Оба пожара обошлись без пострадавших.

В субботу, 16 марта, тушили пожар и в селе Екатеринославка. Ночью там загорелся автомобиль. В результате происшествия поврежден двигатель и передний бампер машины. Пострадавших нет. Обстоятельства пожара устанавливаются, информирует Главное управление МЧС России по Амурской области.