На создание памятной доски профессора БГПУ Анны Вайсман собирают средства

«У Анны Вайсман очень много учеников, и есть люди, которые хотели поучаствовать в финансировании работ, но не все знают об этом. В настоящее время собрано уже 58 тысяч из необходимых 155 тысяч рублей. Счет будет работать до конца марта, а 1 апреля скульптор начнет работу над созданием памятной доски», – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» инициатор создания мемориала Яна Стародуб-Афанасьева.

Настоящее имя Анны Вайсман – Нехама Иоановна. В юности, в годы войны, Нехама Вайсман попала в гетто, где вела дневник. Впоследствии факты, изложенные в этом дневнике, были опубликованы в изданиях, посвященных жертвам Холокоста.

Анна Ивановна является автором сборников стихов, учебных пособий, также она известна как театральный критик, специалист по античной и зарубежной литературе. Ее исследования публиковались в известных научных журналах. Анна Вайсман преподавала литературу в Благовещенском педуниверситете, воспитала не одно поколение педагогов – практически каждый второй учитель-филолог в Благовещенске был ее студентом. Профессор скончалась 2 марта 2009 года. Ее память увековечат на фасаде дома № 57 по улице Ленина, где жила Анна Вайсман.

Все, кто хочет принять участие в создании памятной доски, могут перечислить средства по реквизитам: ИНН 2801 0621 86, расчетный счет 4070 3810 1030 0001 6918 (Дальневосточный банк ПАО Сбербанк, г. Хабаровск), БИК 040 813 608, кор/счет 3010 1810 6000 0000 0608. Сбор проводит общественная организация «Амурский областной союз женщин». При переводе необходимо указать: «Целевые благотворительные средства на создание мемориальной доски Н. И. Вайсман».

На табличке будет напечатано одно из стихотворений Анны Вайсман и изображены голуби. Над созданием барельефа будет работать скульптор Александр Кантемиров – он изготовил памятную доску легендарному кардиохирургу Сергею Колесникову. Мемориальную доску на здании гимназии, в которой учился знаменитый врач, предложила установить Яна Стародуб-Афанасьева. Открытие доски состоится 28 марта.