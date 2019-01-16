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16марта
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сегодня, 16:20 0

Пожар в цеху по производству полистирола в Благовещенске ликвидирован

Пожар в цеху по производству полистирола в Благовещенске ликвидирован
Фото: 28.mchs.gov.ru

В Благовещенске ликвидирован пожар, начавшийся в цеху по производству полистирола. Как сообщало ИА «Амур.инфо», днем в субботу, 16 марта, горожан встревожил огромный столб черного дыма, поднявшегося в районе Октябрьской и Партизанской.

По состоянию на 15:40 огнеборцы полностью ликвидировали пожар. В тушении были задействованы огнеборцы Благовещенского гарнизона, спасатели ГО и ЧС Благовещенска. Всего на месте работали 50 человек и 16 единиц техники. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

Как сообщает Главное управление МЧС России по Амурской области, специалистам предстоит выяснить обстоятельства происшедшего.

С начала года это уже второй пожар с полистиролом. Первый инцидент произошел в Благовещенске 19 января – горел склад на базе «Аляска». По информации местных жителей, там занимались производством полистирола. Тогда площадь возгорания составила 1 250 квадратных метров. Площадь пожара, случившегося 16 марта, устанавливается.

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#МЧС #пожары #происшествия

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