В Благовещенске горит цех по производству полистирола (видео)
В Благовещенске пожарные тушат цех по производству полистирола, находящийся в районе пересечения улиц Октябрьской и Партизанской. Сообщение о возгорании поступило в субботу, 16 марта, в 14:07. Как сообщало ИА «Амур.инфо», над Благовещенском поднялся столб густого черного дыма.
Через восемь минут огнеборцы прибыли на место происшествия. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. К месту пожара направили дополнительные силы и средства. В тушении задействованы огнеборцы Благовещенского гарнизона в составе 26 человек и восьми единиц техники. Всего на месте работают 39 человек и 12 единиц техники, сообщает Главное управление МЧС России по Амурской области.
В редакцию Амур.инфо прислали видео, снятое в непосредственной близости от места возгорания.
По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.
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