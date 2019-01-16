В Благовещенске горит цех по производству полистирола (видео)

Через восемь минут огнеборцы прибыли на место происшествия. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. К месту пожара направили дополнительные силы и средства. В тушении задействованы огнеборцы Благовещенского гарнизона в составе 26 человек и восьми единиц техники. Всего на месте работают 39 человек и 12 единиц техники, сообщает Главное управление МЧС России по Амурской области.

В редакцию Амур.инфо прислали видео, снятое в непосредственной близости от места возгорания.

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.