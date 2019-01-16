Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:17 11

Над Благовещенском поднялся столб черного дыма (видео)

Над Благовещенском поднялся столб черного дыма (видео)

Обновлено: 14:34

Благовещенцы наблюдают огромный столб чёрного дыма. Он поднялся в воздух в южной части города, в районе пересечения улиц Октябрьской и Партизанской. По данным, полученным корреспондентом ИА «Амур.инфо» в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности, пожар произошел на складе горючих материалов.

Что именно горит, пока неизвестно. В пресс-службе Главного управления МЧС корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что о происшествии уже знают, туда направлены пожарные. Устанавливается масштаб возгорания.

«Прямо сейчас мчатся пожарки в сторону Октябрьской, 1», – сообщают очевидцы. «Дым очень тяжелый, завис в воздухе. Возможно, склад какой-нибудь горит», – говорят горожане. «Похоже, покрышки горят, дым такой черный», – пишут пользователи соцсетей.

В редакцию информагентства присылают фото и видеозаписи, сделанные из разных точек областного центра. Огромный столб дыма виден даже из отдаленных районов.

«Пожарные проехать не могут, на дороге пробки. Загорелись бесхозные покрышки и перешло все на огромный склад», – сообщают очевидцы.

Амур.инфо следит за ситуацией, информация обновляется.

Похожий столб дыма поднялся над городом 19 января текущего года. Как сообщалось, горели склады на базе «Аляска». По информации местных жителей, там занимались производством полистирола. Площадь возгорания составила 1 250 квадратных метров.

Просмотров всего: 3656

#пожары #происшествия

распечатать


Происшествия 1

«Страшная смерть»: в соцсетях обсуждают автомобиль, который сгорел в Приамурье

Происшествия 2

В Приамурье спасатели прекратили поиски пожарного и лесника
Происшествия

В Норском заповеднике Приамурья потушили природный пожар
Происшествия

В Белогорске загорелось одноэтажное здание (видео)
Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • Вова555

    Вова555
    2 часа назад

    Пробка зевак собралась, быстрее чем пожарные приехали!

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    что горит?

  • фффф

    фффф
    2 часа назад

    В инстаграме написано горит база полистирола. Площадь возгорания большая

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    2 часа назад

    В инстаграме у кого? МЧС молчит!

  • холостяк

    холостяк
    2 часа назад

    На завод Амурского металлиста с начало 2 пожарки приехало, потом что-то взорвалось, потом еще две приехали.

  • Алхимик

    Алхимик
    2 часа назад

    А может обычные покрышки?

  • холостяк

    холостяк
    1 час назад

    Алхимик

    А может обычные покрышки?



    Столб дыма выше 9 этажного дома да и бабахнуло прилично

  • икс7

    икс7
    1 час назад

    Резина горит, копать такая обычно от резины

  • Max-1990

    Max-1990
    1 час назад

    Я на островах наблюдал, такое ощущение было, что горит где-то рядом , а оказывается аж на металлисте.

  • славянский

    славянский
    1 час назад

    https://www.amur.kp.ru/online/news/3417102/

  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    Ладно на Островах, на 11 километре столб дыма видно было.

Показать все (11) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь