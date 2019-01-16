Над Благовещенском поднялся столб черного дыма (видео)

Обновлено: 14:34



Благовещенцы наблюдают огромный столб чёрного дыма. Он поднялся в воздух в южной части города, в районе пересечения улиц Октябрьской и Партизанской. По данным, полученным корреспондентом ИА «Амур.инфо» в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности, пожар произошел на складе горючих материалов.

Что именно горит, пока неизвестно. В пресс-службе Главного управления МЧС корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что о происшествии уже знают, туда направлены пожарные. Устанавливается масштаб возгорания.

«Прямо сейчас мчатся пожарки в сторону Октябрьской, 1», – сообщают очевидцы. «Дым очень тяжелый, завис в воздухе. Возможно, склад какой-нибудь горит», – говорят горожане. «Похоже, покрышки горят, дым такой черный», – пишут пользователи соцсетей.

В редакцию информагентства присылают фото и видеозаписи, сделанные из разных точек областного центра. Огромный столб дыма виден даже из отдаленных районов.

«Пожарные проехать не могут, на дороге пробки. Загорелись бесхозные покрышки и перешло все на огромный склад», – сообщают очевидцы.

Амур.инфо следит за ситуацией, информация обновляется.

Похожий столб дыма поднялся над городом 19 января текущего года. Как сообщалось, горели склады на базе «Аляска». По информации местных жителей, там занимались производством полистирола. Площадь возгорания составила 1 250 квадратных метров.