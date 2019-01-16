Победителям конкурса «Лидеры России» найдут работу на Дальнем Востоке

Победители и финалисты конкурса управленцев «Лидеры России» смогут получить работу на Дальнем Востоке. Об этом заявил в финале конкурса на «Дне наставника» заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Вице-премьер рассмотрел с финалистами конкурса их планы и цели, а также выслушал предложения по развитию Дальнего Востока и Арктики. «Мы обсудили ряд реальных и важных вопросов, которые имеют отношение к развитию Дальнего Востока. Это возможность взгляда со стороны, а также возможность получить новые свежие идеи и увидеть тех, кто горит Дальним Востоком и готов связать с ним всю свою жизнь. Предложений было много, мы их записывали, выслушивали, оценивали», – подчеркнул Юрий Трутнев.

На встречу с вице-премьером попали 40 человек: 35 финалистов, выбравших в наставники Юрия Трутнева, и те, кто изъявили желание развивать Дальний Восток и Арктику. Мероприятие прошло в формате деловой игры. Участников поделили на несколько команд для обсуждения тем, актуальных для развития Дальнего Востока. Дискуссию о развитии арктических территорий РФ провели министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и заместитель министра, ответственный за арктическое направление, Александр Крутиков.

«Министерство получило новые полномочия по развитию Арктики. Мы и ранее курировали целый блок вопросов, касающихся арктических территорий дальневосточных регионов – это и Якутия, и Чукотский автономный округ, и развитие Северного морского пути. Сегодня мы накопили достаточный опыт, проделана большая работа по разработке специальных преференциальных режимов и мер поддержки, прежде всего, в социальной сфере, налажена работа институтов развития. Уверен, что молодые активные люди могут и должны становиться частью нашей команды, чтобы свои силы, умения и навыки вкладывать в развитие дальневосточных и арктических территорий», – сказал глава Минвостокразвития России Александр Козлов.

Увеличение численности населения в дальневосточных регионах обсуждалось под руководством генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергея Ховрата. Он отметил, что Агентство на постоянной основе проводит сбор потребности компаний в кадрах, на основании которой дает предложения о необходимости подготовки тех или иных специалистов вузами и колледжами Дальнего Востока. «АРЧК ДВ готово содействовать в трудоустройстве на Дальнем Востоке финалистов и победителей конкурса», – пояснил он.

Подводя итоги, Юрий Трутнев подчеркнул, что итогом конкурса должно стать постепенное вовлечение участников в систему управления. «Весь смысл конкурса "Лидеры России", на мой взгляд, в двух направлениях. Первое – выявить самых талантливых, самых заинтересованных в развитии региона, страны, молодых людей и помочь им пройти этот путь быстрее, подсказать, организовать обучение. Второе – это польза не только для людей, это польза для страны. Для того, чтобы мы как страна, как регион двигались быстрее, надо, чтобы к процессу управления привлекались наиболее талантливые молодые люди», – считает Юрий Трутнев.

В 2018 году несколько финалистов конкурса «Лидеры России» стали частью большой «дальневосточной команды», возглавив ведомства и проекты. «Сейчас для молодых управленцев самое главное — выбрать для себя дорогу, по которой пойдет их жизнь. Но не надо думать о своей жизни, как о какой-то истории успеха. Оглядываться нежелательно, смотреть надо вперед. Нужно понимать следующие цели, стремиться к ним. Когда человек начинает постоянно оглядываться – все закончится. Жизнь – это и успехи, и трудности. Но самое главное – готовность человека активно трудиться, создавать своим трудом что-то новое», – резюмировал Юрий Трутнев.

По словам вице-премьера, «талантливые люди нужны в любом месте, но Дальний Восток готов предложить хорошую работу и возможности для карьеры». «Дальний Восток готов принять победителей конкурса "Лидеры России". Уверен, что они такой возможностью воспользуются», – подчеркнул он.

Финал второго конкурса управленцев «Лидеры России» начался 13 марта в Сочи. В нем принимает участие 31 представитель Дальневосточного федерального округа: 12 человек от Приморского края, семь из Хабаровского края, два из Сахалинской области. Из Магаданской области, Республики Саха (Якутия) и Забайкальского края в финал прошли по одному участнику из каждого региона. Еще один участники из Камчатского края добавился из «листа ожидания».

Амурскую область представляют шесть человек. Это Сергей Дмитриенко – бывший министр внешнеэкономических связей Амурской области, сейчас он работает в администрации Приморского края; Ольга Казмер из райчихинского «Амуругля»; Антон Касьян – представитель благовещенского «Сбербанка»; Павел Пузанов – директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций; Петр Стрелец – руководитель студии дизайна; Алексей Шевелев, руководитель отдела в ООО «Атик-Азияавто».

В прошлом году в финал конкурса вышли 30 представителей ДФО: 12 человек представляли Хабаровский край, 10 человек – Приморский край, четыре человека – Сахалинскую область, три человека – Республику Саха (Якутию), сообщает Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.