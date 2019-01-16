Мощность Амурского газохимического комплекса может быть увеличена

СИБУР может в полтора раза нарастить объем переработки проектируемого Амурского газохимического комплекса, если государство согласится ввести обратный акциз на сжиженные углеводородные газы. Сейчас компания договаривается с «Газпромом» о возможных поставках сырья с Амурского ГПЗ.

Правительство в новой «дорожной карте» развития нефтехимии до 2025 года собирается уравнять налоги для разных видов перерабатываемого сырья — традиционно используемой нафты и этана, переработкой которого должен заняться СИБУР на будущем Амурском газохимическом комплексе. Глава СИБУРа Дмитрий Конов говорил, что введение отрицательного акциза на этан поможет компании принять инвестрешение по ГХК, сообщает «КоммерсантЪ».

СИБУР ведет переговоры с «Газпромом» о закупке сжиженных углеводородных газов с Амурского ГПЗ для переработки на Амурском ГХК, и монополия настроена «конструктивно», сообщил глава нефтехимической компании Дмитрий Конов. Параллельно СИБУР ждет решения правительства по отрицательному акцизу на сжиженные углеводородные газы, введение которого обсуждается последний год. «И вполне вероятно, что если будет два положительных решения, то мы расширим мощность Амурского ГХК, – сказал Конов. – Сейчас мощность составляет 1,5 миллиона тонн этилена в год. И мы можем добавить еще около 500 тысяч тонн этилена и примерно столько же пропилена в год, в зависимости от того, на какие объемы с "Газпромом" сможем договориться. То есть мы на 50 % или более можем увеличить мощность завода», – отметил Дмитрий Конов.

По словам главы СИБУРа, возможная смена конфигурации завода не повлияет на сроки принятия инвестрешения. До сих пор предполагалось, что на Амурском ГХК будет перерабатываться около 2 миллионов тонн этана с ГПЗ «Газпрома». Компании подписали соглашение о поставках сырья на 20 лет по формуле цены. Конечной продукцией станут этилен и полиэтилен.

Строительство еще одной линии Амурского ГХК на сжиженном газе может увеличить стоимость проекта на 20–30 % и, с учетом возможного снижения цены на нефть в перспективе, уровень капзатрат будет критическим условием для последующей конкурентоспособности. Многое, говорят они, будет зависеть от цены продажи сырья, логистики и поддержки государства в виде льгот, принятие решения по которым может затянуться.