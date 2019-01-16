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16марта
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сегодня, 11:31 0

Российские семьи смогут бесплатно отдохнуть на курортах

Российские семьи смогут бесплатно отдохнуть на курортах
Фото: www.amur.info

Родители с детьми из многодетных, неполных и малоимущих семей смогут отправиться на отдых на российские курорты за счет государства. Право на отпуск им даст специальный сертификат.

В настоящее время разработкой механизма выдачи сертификата занимаются в Министерстве просвещения Российской Федерации. Как сообщают «Известия», государство планирует выделять на программу 80 миллиардов рублей в год. На эту сумму смогут провести отпуск около миллиона семей в стране.

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#дети #отдых #российская власть

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