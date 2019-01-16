В Благовещенске автомобилистка пострадала в ДТП

В Благовещенске на регулируемом перекрестке произошло серьезное ДТП. В субботу, 16 марта, около 10 часов на пересечении улиц Горького и Шимановского столкнулись Nissan X-Trail и Hyundai Starex.

Микроавтобус двигался по улице Горького в сторону 50-летия Октября. По предварительным данным с места происшествия, «ниссан», двигавшийся по Шимановского, выехал на Горького на запрещающий сигнал светофора.

«Хенде» и «ниссан» столкнулись с большой силой. Удар пришелся в правую переднюю часть микроавтобуса.

Передняя часть «ниссана» разрушена; в салоне сработали подушки безопасности. На месте аварии работала скорая помощь. В больницу увезли женщину, находившуюся в салоне японского авто.