К апрелю на льготы авиапассажирам ДфО выделят 2,5 миллиарда

Минтранс России рассчитывает, что распоряжение правительства о выделении дополнительных субсидий на авиаперевозки между Дальним Востоком и центральной частью страны выйдет до апреля. Объем средств составит 2,5 миллиарда рублей.

«Проект распоряжения о выделении из резервного фонда этих денег мы сделали, с финансистами он согласован, находится в Белом доме, ожидаем, что выпуск его произойдет в пределах двух недель», – заявил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

По данным Росавиации, в 2019 году рейсы с Дальнего Востока и в обратном направлении субсидируются по 90 маршрутам, в программе, которая действует круглогодично, участвуют восемь авиакомпаний. Воспользоваться льготными перевозками могут граждане РФ в возрасте до 23, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи, сообщает «Интерфакс».

Первоначально бюджет выделил на программу 2,9 миллиарда рублей, но в середине января участвующий в программе «Аэрофлот» сообщил, что распродал все льготные билеты на Дальний Восток за шесть дней. Как отмечалось, перевозчик получил на эти цели 793 миллиона рублей субсидий, хотя запрашивал 2,1 миллиарда. Руководство «Аэрофлота» обратилось в Минтранс с просьбой выделить ему всю запрошенную сумму. Минтранс в свою очередь сообщал, что предложил выделить дополнительно 5,2 миллиарда, из них 2,5 миллиарда рублей – из резервного фонда правительства.

В пресс-службе Минтранса уточнили, что субсидирование перевозок не прекращалось. «Вместе с тем ввиду высокого спроса на перевозки по отдельным направлениям и расширения периода действия программы на весь год билеты по специальному тарифу были реализованы в первые дни продаж. В целях ликвидации указанного дефицита Росавиации дано поручение по перераспределению бюджетных средств на наиболее востребованные маршруты в ближайшее время», – отметили в ведомстве.