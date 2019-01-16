Алкоголь может исчезнуть с витрин российских магазинов

Министерство здравоохранения РФ поддерживает инициативу депутата Госдумы, единоросса Леонида Огуля, о переносе алкогольной продукции с витрин магазинов в отдельные изолированные помещения или в специальные алкомаркеты.

«Минздрав России поддерживает меры, направленные на ограничение демонстрации алкогольной продукции, а также полагает, что введение указанной нормы позволило бы сократить потребление алкогольной продукции населением», – сообщил заместитель министра Минздрава Олег Салагай.

Как сообщает ТАСС, Салагай обратил внимание, что необходимость ограничения доступности спиртного, в том числе территориальной, отражена в Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения России на период до 2020 года. Концепция одобрена распоряжением правительства РФ, а также в европейском плане действий по сокращению вредного употребления алкоголя на 2012–2020 годы и рекомендациях Всемирной организацией здравоохранения.

В своем ответе депутату Огулю Олег Салагай привел данные исследований, согласно которым «размещение алкогольной продукции в хорошо просматриваемых местах торгового объекта способно значительно увеличить продажи алкогольной продукции (на 23,2 % для пива, на 33,6 % для вина и на 46,1 % для крепких напитков), что эквивалентно снижению цены на алкогольную продукцию на 4–9 %».

Минпромторг, позицию которого также запрашивал Огуль, не поддержал его инициативу, заявив, что ужесточение правил продажи алкоголя может привести к росту цен и ограничению конкуренции в торговле.

Комментируя ответы ведомств, парламентарий приветствовал позицию Минздрава и сообщил, что намерен продолжить работу с Минпромторгом, чтобы прийти к консенсусу по этому вопросу. «Если говорить о маленьких сельских магазинах, то есть совершенно не затратный вариант решения проблемы – установка ширм по аналогии с теми, что сегодня скрывают в магазинах сигареты», – сказал Огуль.

Комментируя актуальность проблемы, депутат напомнил, что каждый год в России от алкоголизма, связанных с ним болезней, преступлений, аварий и травм, полученных в результате алкогольного опьянения, умирает около 500 000 человек. «От спиртного погибает больше людей, чем от туберкулеза, диабета и ВИЧ», – констатировал он.

«Поэтому как врач я считаю, что спиртное должно продаваться только в специализированных магазинах – алкомаркетах, – подчеркнул политик. – Ну, а если торговая площадь не позволяет, например, если речь идет о маленьком сельском магазинчике, то можно сделать отдельную витрину со шторой, по аналогии с тем, как сейчас в магазинах оформляют бокс для сигарет». «Не думаю, что такие несложные меры могут привести к ущемлению прав мелких магазинов и ограничению конкуренции в торговле, о чем написал Минпромторг», – отметил депутат, выразив уверенность, что эти опасения беспочвенны.