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сегодня, 10:10 17

Алкоголь может исчезнуть с витрин российских магазинов

Алкоголь может исчезнуть с витрин российских магазинов
Фото: ria.ru

Министерство здравоохранения РФ поддерживает инициативу депутата Госдумы, единоросса Леонида Огуля, о переносе алкогольной продукции с витрин магазинов в отдельные изолированные помещения или в специальные алкомаркеты.

«Минздрав России поддерживает меры, направленные на ограничение демонстрации алкогольной продукции, а также полагает, что введение указанной нормы позволило бы сократить потребление алкогольной продукции населением», – сообщил заместитель министра Минздрава Олег Салагай.

Как сообщает ТАСС, Салагай обратил внимание, что необходимость ограничения доступности спиртного, в том числе территориальной, отражена в Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения России на период до 2020 года. Концепция одобрена распоряжением правительства РФ, а также в европейском плане действий по сокращению вредного употребления алкоголя на 2012–2020 годы и рекомендациях Всемирной организацией здравоохранения.

В своем ответе депутату Огулю Олег Салагай привел данные исследований, согласно которым «размещение алкогольной продукции в хорошо просматриваемых местах торгового объекта способно значительно увеличить продажи алкогольной продукции (на 23,2 % для пива, на 33,6 % для вина и на 46,1 % для крепких напитков), что эквивалентно снижению цены на алкогольную продукцию на 4–9 %».

Минпромторг, позицию которого также запрашивал Огуль, не поддержал его инициативу, заявив, что ужесточение правил продажи алкоголя может привести к росту цен и ограничению конкуренции в торговле.

Комментируя ответы ведомств, парламентарий приветствовал позицию Минздрава и сообщил, что намерен продолжить работу с Минпромторгом, чтобы прийти к консенсусу по этому вопросу. «Если говорить о маленьких сельских магазинах, то есть совершенно не затратный вариант решения проблемы – установка ширм по аналогии с теми, что сегодня скрывают в магазинах сигареты», – сказал Огуль.

Комментируя актуальность проблемы, депутат напомнил, что каждый год в России от алкоголизма, связанных с ним болезней, преступлений, аварий и травм, полученных в результате алкогольного опьянения, умирает около 500 000 человек. «От спиртного погибает больше людей, чем от туберкулеза, диабета и ВИЧ», – констатировал он.

«Поэтому как врач я считаю, что спиртное должно продаваться только в специализированных магазинах – алкомаркетах, – подчеркнул политик. – Ну, а если торговая площадь не позволяет, например, если речь идет о маленьком сельском магазинчике, то можно сделать отдельную витрину со шторой, по аналогии с тем, как сейчас в магазинах оформляют бокс для сигарет». «Не думаю, что такие несложные меры могут привести к ущемлению прав мелких магазинов и ограничению конкуренции в торговле, о чем написал Минпромторг», – отметил депутат, выразив уверенность, что эти опасения беспочвенны.

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#здоровье #российская власть #торговля

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Комментарии
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  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    Можно подумать в витринах полторашки выставляют - то, что доступно основной части населения.

  • Кумакс

    Кумакс
    1 час назад

    Инициатива называется "Повысим суммы взяток!" Это единственное, что случится. "Ну, кто не сможет платить больше - закроем".

  • CherrySweet

    CherrySweet
    1 час назад

    а когда с витрин магазинов исчезнут тухлая курятина и хлеб с мышами?

  • aleun

    aleun
    1 час назад

    Привет самогонщикам! :)

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Сколько же идиотов сидит в Думе...

    У меня желание выпить возникает не потому-что я вижу алкоголь на прилавках магазинов, а от того, что в Думе сидят тупоголовые.

    Может проще их в резервацию отправить? Куда-нибудь в район Чукотского автономного округа?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Очередная запретительная акция!

    Может начать воспитывать, а не только запрещать?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Tуман

    Сколько же идиотов сидит в Думе...

    У меня желание выпить возникает не потому-что я вижу алкоголь на прилавках магазинов, а от того, что в Думе сидят тупоголовые.

    Может проще их в резервацию отправить? Куда-нибудь в район Чукотского автономного округа?



    Поддерживаю!

    Сделать Анадырь местом проживания правительства и всех депутатов на весь срок их работы.

  • Серветт

    Серветт
    1 час назад

    что за неуважение к Чукотке?это какой то экстремизм

  • Тундра

    Тундра
    1 час назад

    Нам это не грозит. Алкомаркеты специализированные в шаговой доступности по всему городу. Пей, хоть запейся.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Тундра

    Нам это не грозит.



    Магазины "Север" перестанут торговать по ночам?

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Разве я мог предложить депутатам перебраться на неуважаемую Чукотку?

    Им там будет намного лучше работаться, нежели в Москве.

    Я им только добра желаю.

  • Серветт

    Серветт
    1 час назад

    это сколько денег надо на обустройство?:ну на фиг

  • postal

    postal
    18 минут назад

    Серветтчто за неуважение к Чукотке?это какой то экстремизм


    А что,ссышься?Привыкли в тепле жопы просиживать да сочинять,как людям жить.

  • postal

    postal
    16 минут назад

    Серветтэто сколько денег надо на обустройство?:ну на фиг


    А каждому вручить орудие труда,пусть обустраиваются!Заброшенных городков там хватает,детишек перевезут из за границы,работать начнут!

  • БаРмалей

    БаРмалей
    16 минут назад

    Вот этих дебилов мы выбрали? Какой бред несут гавнозаседатели!!!

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    4 минуты назад

    БаРмалей

    Вот этих дебилов мы выбрали? Какой бред несут гавнозаседатели!!!



    ааааа , так это вы их выбрали ?

  • sabotazh

    sabotazh
    3 секунды назад

    Ни одного голоса едросам на выборах! Внимательно изучайте биографию кандидата!

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