Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:59 6

В Центробанке предупредили о росте цен

В Центробанке предупредили о росте цен
Фото: ria.ru

Годовая инфляция в России в феврале 2019 года выросла до 5,2 % – с 5 % в январе. Об этом сообщили в Центробанке РФ. Инфляцию разогнали цены на овощи, которые выросли больше всего.

Динамика цен на другие продукты питания была разнонаправленной и зависела от разных факторов. Локального максимума годовая инфляция, по оценкам Банка России, достигнет в марте–апреле, после чего начнет снижаться к 4 %. Текущий прогноз ЦБ РФ по инфляции на 2019 год составляет 5 – 5,5 %, сообщает «Лента.ру».

В феврале премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам инвестиционного форума в Сочи дал поручение проанализировать доходы россиян и разработать меры по их увеличению. До 1 мая текущего года руководители субъектов России должны предоставить информацию в Минтруд и Минэкономразвития до 1 мая 2019 года.

Просмотров всего: 708

#российская власть #цены #экономика

распечатать


Общество 38

«Коммерсант»: социальную норму энергопотребления снова собираются ввести в России
Экономика

Минфин опроверг информацию о повышении минимальных цен на алкоголь
Общество 2

Минфин собирается пересматривать минимальные цены на алкоголь
Общество 8

«Почта России» поднимет цены на отправление писем и бандеролей
Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Кумакс

    Кумакс
    1 час назад

    Центробанк отчитался В.В. Путину, что инфляция уже снизилась до 4%. А тут пишут, что только ожидается. Где правда то???

  • Серветт

    Серветт
    1 час назад

    правительство со свои НДС спровоцировало дикий рост цен по всем позициям

  • Тундра

    Тундра
    1 час назад

    Серветтправительство со свои НДС спровоцировало дикий рост цен по всем позициям


    Ну да, ну да. НДС вырос на 2%,не затронув цены на продукты там было и осталось 10%, зато на все Дикий рост цен. Что-то мне смешно. Дикий это сколько?

  • vertex

    vertex
    29 минут назад

    Кумакс

    Центробанк отчитался В.В. Путину, что инфляция уже снизилась до 4%. А тут пишут, что только ожидается. Где правда то???



    Текущий прогноз ЦБ РФ по инфляции на 2019 год - 5-5,5%.

    https://tass.ru/ekonomika/6218406

  • Oldlord

    Oldlord
    15 минут назад

    Тундра

    Серветт

    правительство со свои НДС спровоцировало дикий рост цен по всем позициям



    Ну да, ну да. НДС вырос на 2%,не затронув цены на продукты там было и осталось 10%, зато на все Дикий рост цен. Что-то мне смешно. Дикий это сколько?


    А вы в курсе из чего складывается цена на продукты?

  • КП

    КП
    6 минут назад

    Какой заботливый у нас ЦБ! Он нас даже предупреждает, что цены вырастут. А то раньше, без всякого предупреждения, росли эти цены.

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь