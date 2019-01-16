В Центробанке предупредили о росте цен

Годовая инфляция в России в феврале 2019 года выросла до 5,2 % – с 5 % в январе. Об этом сообщили в Центробанке РФ. Инфляцию разогнали цены на овощи, которые выросли больше всего.

Динамика цен на другие продукты питания была разнонаправленной и зависела от разных факторов. Локального максимума годовая инфляция, по оценкам Банка России, достигнет в марте–апреле, после чего начнет снижаться к 4 %. Текущий прогноз ЦБ РФ по инфляции на 2019 год составляет 5 – 5,5 %, сообщает «Лента.ру».

В феврале премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам инвестиционного форума в Сочи дал поручение проанализировать доходы россиян и разработать меры по их увеличению. До 1 мая текущего года руководители субъектов России должны предоставить информацию в Минтруд и Минэкономразвития до 1 мая 2019 года.