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сегодня, 09:50 0

Под Хабаровском построят второй нефтезавод

Под Хабаровском построят второй нефтезавод
Фото: www.khab-npz.ru

Второй нефтеперерабатывающий завод построят рядом с Хабаровском. Мощность предприятия составит 4 миллиона тонн продукции в год. В настоящее время определяют место размещения завода.

Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» рассказал зампред краевого правительства – министр экономического развития Виктор Калашников. «С компанией "Нефтегазхолдинг" обсуждается крупный инвестиционный проект. Эта компания владеет хабаровским нефтеперерабатывающим заводом», – сообщил Калашников.

Мощность завода – 4 миллиона тонн продукции в год. «Нефтегазхолдинг» планирует построить его вторую очередь, которая будет выпускать еще примерно 5 миллионов тонн нефтепродуктов глубокой переработки. «Мы сейчас ведем с компанией переговоры о месте размещения нового предприятия. Понятное дело, в черте города его невозможно построить. Подбираем площадку в Хабаровском районе», – сказал Виктор Калашников.

Второй завод, который решила строить компания «Нефтегазхолдинг» (до 2017 года она называлась «Независимая нефтегазовая компания») в пригороде, вовсе не означает, что работающий едва ли не в центре города НПЗ будет рано или поздно законсервирован, сообщает информагентство. Новое предприятие призвано лишь частично разгрузить мощности старого.

Жители Хабаровска жаловались на химический запах НПЗ. Руководство предприятия отрицало, что завод является источником зловония. На хабаровском НПЗ еще в 2015 году завершилась масштабная реконструкция, на которую потратили 3 миллиарда долларов, что должно было увеличить экологическую безопасность производства.

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#производство #строительство #экономика

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