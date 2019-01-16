Гороскоп на 16 марта: Рыбам стоит включить фантазию, Близнецам нужно остаться дома

Восход Солнца: 06:42

Заход Солнца: 18:35

Солнце в Рыбах.

Овен. Успех сопутствует личностям, проявляющим интерес к необычному и неожиданному, техническому прогрессу, изобретениям, новым идеям. Суббота пройдет быстро, но интересно.

Телец. Затруднений в сфере финансов у Тельцов не будет, но тратить накопленное не спешите. Даже, если соблазнов купить что-то дорогое будет много.

Близнецы. Сегодня вас потянет в политику – старайтесь сдерживать эмоции и не поддавайтесь на провокации окружающих. А лучше останьтесь дома и займитесь решением скучных бытовых проблем – и нервные клетки сохраните, и родственников порадуете.

Рак. Сегодня Раку может неожиданно представиться хорошая возможность, которую он ждал уже давно. Благодаря ей у Раков получится осуществить давний план.

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Лев. В эту субботу звезды говорят об установлении длительных деловых и творческих взаимоотношений, возобновление старой дружбы.

Дева. У Дев сегодня все получится так, как в сказке – легко, красиво и со счастливым концом. Но это временное просветление, поэтому будьте начеку.

Весы. Творческие идеи Весов будут такими яркими и нестандартными, что шеф обязательно даст добро на их реализацию. Тем более, что многие из них принесут прибыль.

Скорпион. Сегодня Скорпионам стоит чаще прислушиваться к своим ощущениям, будь то телесные сигналы, визуальные ассоциации или «внутренний голос». Можно интуитивно подбирать имидж, тон общения, пищу, вещи.

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Стрелец. Сегодня Стрельцам пригодится общительность. Дополнив это качество приветливостью и гибкостью, Вы «придетесь ко двору» в любой ситуации и в любом обществе.

Козерог. Представители этого знака в субботу могут быть легки на подъем. Отлично пройдет служебная командировка, надолго запомнится заграничная тур поездка.

Водолей. Этот день обещает покой и равновесие. Сегодня вы сможете стать хозяином положения. Не исключены небольшие семейные разногласия, которые закончатся в вашу пользу.

Рыбы. Не стоит реветь над ситуацией, посмотрите на нее креативно, включите фантазию, и решение придет в голову само. Не бойтесь начинать учиться, это никогда не поздно.

Астролог: Вальдемар Небоходцев