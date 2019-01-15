Дома в районе КПП в Благовещенске остались без отопления и горячей воды

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Вечером 15 марта в редакцию ИА «Амур.инфо» поступила информация о том, что в районе КПП в Благовещенске в нескольких домах отключили горячую воду и отопление. Связано это, предположительно, с аварией на тепловых сетях.

Как рассказала агентству жительница Благовещенска Татьяна, по ее сведениям, коммунальных благ лишились по меньшей мере три дома, расположенные по адресам: улица Пионерская, 151, 153 и 155.

В Единой дежурной диспетчерской службе города ИА «Амур.инфо» сообщили, что в районе КПП действительно произошла авария. В настоящее время специалисты работают над ее устранением.