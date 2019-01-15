Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15марта
Предыдущая новость
сегодня, 20:26 0

Дома в районе КПП в Благовещенске остались без отопления и горячей воды

Дома в районе КПП в Благовещенске остались без отопления и горячей воды
Фото: Амур.инфо

Вечером 15 марта в редакцию ИА «Амур.инфо» поступила информация о том, что в районе КПП в Благовещенске в нескольких домах отключили горячую воду и отопление. Связано это, предположительно, с аварией на тепловых сетях.

Как рассказала агентству жительница Благовещенска Татьяна, по ее сведениям, коммунальных благ лишились по меньшей мере три дома, расположенные по адресам: улица Пионерская, 151, 153 и 155.

В Единой дежурной диспетчерской службе города ИА «Амур.инфо» сообщили, что в районе КПП действительно произошла авария. В настоящее время специалисты работают над ее устранением.

Просмотров всего: 379

#ЖКХ #происшествия

распечатать


Происшествия 59

На набережной Благовещенска дорожку для незрячих перекрывает киоск
Происшествия 6

В Благовещенске дорожные рабочие поставили вагончик на благоустроенный газон
Общество 10

«Ростелеком» готов помочь жителям микрорайона убрать свалку
Происшествия 1

Жители многоэтажки Благовещенска страдают от запахов канализации
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь