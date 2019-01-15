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сегодня, 20:06 0

Амурчан просят отправиться на поиски пропавшего мужчины

Амурчан просят отправиться на поиски пропавшего мужчины

Поисково-спасательный отряд «Амур» попросил жителей области оказать помощь в поисках пропавшего мужчины. Владимир Самороков исчез 9 марта в селе Петропавловка Ивановского района.

«Амуру» нужны добровольцы на своих автомобилях. Сбор назначен на 16 марта, 08:30, в районе Общественно-культурного центра Благовещенска, со стороны улицы Трудовой.

Сбор у автомобилей: Toyota Carina, госномер С857АХ28rus; Toyota Vitz, госномер А343ЕВ28rus. При себе следует иметь теплые вещи, еду и чай.

Подробности можно уточнить по телефону 8-914-581-01-57 (ПСО «Амур»).

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