Амурчан просят отправиться на поиски пропавшего мужчины

«Амуру» нужны добровольцы на своих автомобилях. Сбор назначен на 16 марта, 08:30, в районе Общественно-культурного центра Благовещенска, со стороны улицы Трудовой.

Сбор у автомобилей: Toyota Carina, госномер С857АХ28rus; Toyota Vitz, госномер А343ЕВ28rus. При себе следует иметь теплые вещи, еду и чай.

Подробности можно уточнить по телефону 8-914-581-01-57 (ПСО «Амур»).