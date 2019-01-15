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15марта
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сегодня, 19:25 0

Благовещенцу на улице предложили купить царские монеты

Благовещенцу на улице предложили купить царские монеты
Фото: pixabay.com

Житель Благовещенска Максим рассказал о необычном случае, который произошел с ним. На улице неизвестные предложили горожанину купить у них царские монеты.

По словам мужчины, инцидент произошел на улице Зейской 15 марта. Решив, что незнакомцы нечисты на руку, благовещенец позвонил в полицию и описал их внешний вид.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» подтвердили, что сообщение по данному факту 15 марта было.

«На место выехали сотрудники патрульно-постовой службы, участковый. Они сделали обход, объезд территории. Тех граждан уже не было. Полицейские опросили гражданина, который сообщил о данном факте. Он пояснил, что к нему подошли двое неизвестных, предложили купить монеты. Мужчина не разглядывал их и не знает, настоящие это монеты или какая-то бутафория. От дальнейших разбирательств гражданин отказался», – прокомментировали в благовещенской полиции.

В 2017 году агентство сообщало о похожем случае в Благовещенске. Тогда одному из горожан предложили купить несколько серебряных монет XVII и XIX веков, которые якобы нашли при сносе старого дома в Белогорске.

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