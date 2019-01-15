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сегодня, 18:40 0

На реке Томь в Белогорске подорвали лед (фото)

На реке Томь в Белогорске подорвали лед (фото)
Фото: belogorck.ru

15 марта в Белогорске на реке Томь провели взрывные работы. В мероприятии приняли участие военные, спасатели, пожарные, полицейские, медики. Таким образом, был осуществлен пропуск паводковых вод.

Взрывные работы провели в районе Бочкаревского моста, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

«При подрыве льда использованы инженерные боеприпасы, взрывчатое вещество – тротил в количестве 52 килограммов, а также минометные расчеты, – рассказал государственный инспектор ГИМС Дмитрий Щербаков. – Для проведения взрывных работ подготовлено три места закладки с удаленностью от берега 190 метров, 300 и 310. Мероприятие прошло по плану».

Подрыв льда проводится в Белогорске ежегодно для недопущения ледовых заторов и, как следствие, недопущения разрушения гидротехнических сооружений и разлива реки.

Специалисты отмечают, что прохождение предстоящего паводкоопасного периода ожидается в пределах средних многолетних наблюдений.

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#администрация Белогорска #Белогорск

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