В Свободном столкнулись автобус и автомобиль инкассации (фото)

Фото: instagram.com/svbnews

В социальных сетях появились фотографии с места ДТП, которое произошло в Свободном. Участниками аварии стали автобус и автомобиль инкассации.

Фото: instagram.com/moysvb

По информации местных инстаграм-пабликов, транспорт столкнулся на перекрестке улиц Бульварной и Шатковского. Факт ДТП ИА «Амур.инфо» подтвердили в управлении ГИБДД по Амурской области. Оно произошло 15 марта, люди в аварии не пострадали.

Обстоятельства произошедшего пока неизвестны, но паблики отмечают, что виноват водитель автомобиля инкассации.