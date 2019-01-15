В Свободном столкнулись автобус и автомобиль инкассации (фото)
В социальных сетях появились фотографии с места ДТП, которое произошло в Свободном. Участниками аварии стали автобус и автомобиль инкассации.
Фото: instagram.com/moysvb
По информации местных инстаграм-пабликов, транспорт столкнулся на перекрестке улиц Бульварной и Шатковского. Факт ДТП ИА «Амур.инфо» подтвердили в управлении ГИБДД по Амурской области. Оно произошло 15 марта, люди в аварии не пострадали.
Обстоятельства произошедшего пока неизвестны, но паблики отмечают, что виноват водитель автомобиля инкассации.
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