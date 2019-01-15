Пожароопасный сезон установлен в 9 муниципалитетах Приамурья

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С 15 марта в 9 муниципалитетах Амурской области установлен пожароопасный сезон. Решение об этом было принято 15 марта на заседании КЧС, которое провел губернатор региона Василий Орлов.

«Основные мероприятия по защите лесного фонда и населенных пунктов от природных пожаров в весенне-летнем пожароопасном периоде 2019 года были выполнены в осеннем периоде 2018 года. В настоящий момент общий процент готовности близок к 80 %. Лесопожарные формирования завершили подготовку к предстоящему пожароопасному периоду. Из федерального бюджета выделено более 412 миллионов рублей на противопожарные мероприятия в лесах на 2019 год. В целом можно отметить, что Амурская область практически готова к весенне-летнему пожароопасному периоду 2019 года», – сказал Василий Орлов.

Внастоящий момент на территории региона природных пожаров не зарегистрировано. Однако наблюдается активное таяние снежного покрова. Ежедневно отмечается наличие термоточек в южных и центральных районах, в среднем 7-8 штук. Принимаются все меры для обследования и ликвидации данных загораний. Угрозы перехода огня на земли гослесфонда, населенные пункты и объекты экономики нет.

Прогноз развития пожароопасного сезона на территории Амурской области имеет негативный характер в связи с низкими объемами снегозапаса, резким потеплением, установлением сухой ветреной погоды, аномально теплым февралем с плюсовыми температурами. Прогнозируется раннее наступление пожароопасного сезона. Центральные и южные районы области могут уже к 16 марта, а большинство северных районов к 30 марта полностью освободиться от снежного покрова. Прогноз погоды на апрель 2019 года характеризуется низким количеством осадков и ветреной погодой, что дает основания для возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, сообщает пресс-служба правительства Амурской области,

«Учитывая вышеизложенное, а также проведя анализ снегозапасов и прогноза развития в динамике среднесуточных температур, предлагаем установить пожароопасный сезон с 15 марта на территории городов Благовещенск и Белогорск, Благовещенского, а также Белогорского, Ивановского, Мазановского, Октябрьского, Серышевского и Тамбовского районов. В этих районах в течение последних 10 дней наблюдались ежедневные термические аномалии, которые продолжали гореть ночью и переходили на следующие сутки. Соответственно, с завтрашнего дня начать активную профилактическую работу в режиме пожароопасного сезона», – доложил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский.

Для защиты лесного фонда и населенных пунктов от природных пожаров в весенне-летнем пожароопасном периоде 2019 года созданы 53 группы оперативного реагирования по тушению природных пожаров и защите населенных пунктов от пожаров и палов из числа сотрудников федеральной и областной противопожарных служб общей численностью 284 человека. Проведены техническая учеба по тушению лесных пожаров, воздушная тренировка по прыжкам с парашютом и спуску с вертолета с личным составом Авиабазы. Общая численность подготовленной лесопожарной группировки составляет 948 человек и 461 единица различной техники.

В лесничествах до 202 единиц увеличена штатная численность лесных инспекторов (на 39 единиц), это позволит оперативно решать вопросы по осуществлению контроля за выполнением правил пожарной безопасности в лесах. Кроме того, проводится ряд других мероприятий.

22 марта на территории Ивановского района в районе села Ивановка запланировано проведение тактико-специального пожарного учения по теме «Обеспечение защиты и пожарной безопасности населенных пунктов от природных пожаров».

«Осталось немного времени до установления теплой сухой погоды. Как показывает практика прошлых лет, в это время резко увеличивается количество пожаров, связанных с возгоранием сухой травы, мусора на улицах городов, в сельских населенных пунктах, в лесных, парковых зонах, на сельхозугодиях, на приусадебных участках, – сказал замначальника Главного управления МЧС России по Амурской области Сергей Чебыкин. – Значительная часть пожаров происходит из-за неконтролируемых сельхозпалов (сжигания прошлогодней травы и соломы), леса горят и из-за небрежного обращения с огнем граждан. Связано это и с уборкой садовых участков (и, как следствие, сжиганием мусора и травы) и массовым выездом населения на природу (разведение костров, неосторожность при курении и тому подобное)».

Сотрудниками федерального государственного пожарного надзора ведется работа по установлению виновников несанкционированных палов, сжигания сухой растительности и виновников лесных пожаров.

Что касается предстоящего весеннего половодья, то, по словам Алексея Венглинского, ситуация благоприятная. «Снегозапасы ниже нормы. Толщина льда в пределах средних многолетних значений. Режимы работы гидроэлектростанций на территории области опасений не вызывает. Прогноз развития весеннего паводка и ледохода благоприятный. Ситуаций уровня ЧС на ближайшие два месяца не прогнозируется. Работы по подготовке к весеннему паводку организованы. Сейчас проводится регонсценировка затороопасных участков по реке Амур, и с 30 марта планируется начать мероприятия по ослаблению льда путем подрывов», – рассказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности.