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сегодня, 17:55 0

Девушка обнаружила тайное послание от матери в свадебных туфлях

Девушка обнаружила тайное послание от матери в свадебных туфлях
Фото: @LACEANDLOVESHOES

Британка обнаружила на туфлях послание от умершей от рака матери. Подарок девушке доставили в день свадьбы.

Эмма из Великобритании обручилась с будущим мужем в 2016 году. Через месяц после этого у ее мамы обнаружили терминальную стадию рака легких. Девушка очень хотела, чтобы мать побывала на ее свадьбе, назначенной на 2019 год, но женщина скончалась в 2017-м.

В начале марта 38-летняя Эмма получила посылку с туфлями. Невеста достала обувь и обнаружила на подошвах послание. «Я хотела, чтобы ты получила от меня подарок в день свадьбы. Эти туфли – мой подарок тебе», – прочитала она на левой туфле. Все еще не понимая, от кого она получила подарок, Эмма взяла в руки правую туфлю и прочла: «Надеюсь, этот день станет для тебя волшебным. Я очень, очень, люблю тебя и крепко обнимаю. Целую, мама».

«Я расплакалась. Мое сердце будто на куски разлетелось. Я не могла дышать, не могла говорить», – цитирует невесту «Лента.ру».

Аманда Вайзе (Amanda Weise), владелица онлайн-магазина, где мать невесты заказала туфли, отметила, что эта пара обуви «вызвала у нее очень много эмоций». «Надеюсь, они подарят ей немного спокойствия в день свадьбы. Будто мать сама ведет ее к алтарю», – заметила женщина.

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#жизнь

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