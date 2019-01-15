Амурский минздрав объяснил, как фальшивый медцентр получил лицензию

Сотрудники звонили благовещенцам и предлагали пройти бесплатное медицинское обследование или бесплатные косметические процедуры. Жительница областного центра Приамурья решила узнать, что скрывается за этим предложением. Являясь специалистом в финансовой сфере, женщина поняла, что ей пытаются навязать кредитный договор, убеждая в необходимости лечения. Об этом горожанка рассказала редакции ИА «Амур.инфо».

В скором времени стало известно, что в помещениях организации, о которой рассказывала собеседница информагентства, прошли следственные мероприятия. Управление МВД России по Хабаровскому краю сообщило, что в Благовещенске и других городах Дальнего Востока пресечена деятельность псевдомедицинских центров, в которых под видом оказания врачебной помощи населению происходило хищение денежных средств граждан. Возбуждены уголовные дела. Количество пострадавших – 120 человек.

В Благовещенске псевдомедицинский центр под названием ООО «Прогресс ДВ» арендовал офис на улице Амурской. В договорах на сайте компании было указано, что он имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности, предоставленную на основании приказа исполняющего обязанности министра здравоохранения Амурской области.

Редакция благовещенской телекомпании «Альфа-канал» направила запрос в региональный минздрав, чтобы узнать, на каком основании организация получила лицензию.

В минздраве сообщили, что в соответствии с законодательством, медицинская деятельность подлежит лицензированию. «Обществом "Прогресс-ДВ" в службу лицензирования министерства здравоохранения Амурской области был предоставлен необходимый пакет документов для получения лицензии на осуществление медицинской деятельности», – говорится в официальном ответе ведомства.

Минздрав перечислил содержимое пакета документов: заявление; копии, документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на помещение и медицинское оборудование, сведения о государственной регистрации аппаратов и приборов для выполнения заявленных услуг; копии трудовых договоров работников с соответствующей квалификацией; копия договора с организацией, лицензированной для ремонта оборудования.

«Специалисты министерства здравоохранения провели документарную и выездную проверки, по окончании которых было принято решение о предоставлении лицензии. На момент проведения проверок соискатель лицензии соответствовал лицензионным требованиям», – гласит ответ минздрава.

В ведомстве также подчеркивают, что на основании федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», амурский минздрав не уполномочен приостанавливать или аннулировать лицензии.

В 2018 году министерство здравоохранения Амурской области предоставило и переоформило 91 лицензию на осуществление медицинской деятельности.