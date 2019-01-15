Благовещенский суд вынес приговор экс-начальнику Госстройнадзора

В пятницу, 15 марта, Благовещенский городской суд вынес приговор в отношении бывшего начальника инспекции государственного строительного надзора Игоря Красюка, которого обвиняли во взяточничестве и использовании служебных полномочий вопреки интересам службы.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в июне 2018 года следователи по материалам ФСБ возбудили в отношении Игоря Красюка уголовное дело. Его обвинили во взяточничестве. А в августе отдел по расследованию особо важных дел амурского следственного управления возбудил уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями.

По версии следствия, подозреваемый с января 2012 года по июнь 2018 года, зная, что отдельные строительные организации при строительстве многоквартирных жилых домов в Благовещенске, осуществляют свою деятельность без разрешения на строительство и в отсутствие проектной документации, покровительствовал им.

В пятницу, 15 марта, Благовещенский городской суд признал Игоря Красюка виновным и назначил ему 5 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также запрет занимать должности в госорганах и муниципальных организациях в течение двух лет. Его лишили классного чина «действительный государственный советник Амурской области 1 класса» и почетного звания «Почетный строитель России».

Пресс-служба прокуратуры Амурской области дополнила, что подсудимый, занимая руководящую должность, получил взятку в виде имущества от физического лица за принятие незаконного решения по результатам выездной проверки. Находясь в дружеских отношениях с руководителями двух организаций-застройщиков, он неоднократно необоснованно освобождал юридические лица от административной ответственности.