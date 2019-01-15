Депутат Сергей Труш подвел итоги недели на Амур.инфо

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Итоги уходящей недели на сайте Амур.инфо подвел депутат заксобрания Амурской области от ЛДПР Сергей Труш. Он напомнил о новостях, которые всколыхнули общественность.

Центральная тема недели – нападение волка на людей в селе Нижняя Ильиновка Михайловского района. Пострадавших сразу привили от бешенства, и, как оказалось, не зря – у зверя нашли бешенство. В настоящее время двое раненых находятся в стационаре, двоих отпустили домой. Также в обзоре следующие новости: «В Благовещенске работники поликлиники профосмотров недовольны сокращением зарплат»; «Из благовещенской школы эвакуировали детей» из-за распыления учениками перцового баллончика; «Военные опасаются, что территорию БВТКУ отдадут китайцам»; «Лес возле Свободного украсили гирляндами из женского нижнего белья».

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Александр Авдеев