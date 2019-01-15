Депутат Сергей Труш подвел итоги недели на Амур.инфо
Итоги уходящей недели на сайте Амур.инфо подвел депутат заксобрания Амурской области от ЛДПР Сергей Труш. Он напомнил о новостях, которые всколыхнули общественность.
Центральная тема недели – нападение волка на людей в селе Нижняя Ильиновка Михайловского района. Пострадавших сразу привили от бешенства, и, как оказалось, не зря – у зверя нашли бешенство. В настоящее время двое раненых находятся в стационаре, двоих отпустили домой.
Также в обзоре следующие новости:
«В Благовещенске работники поликлиники профосмотров недовольны сокращением зарплат»;
«Из благовещенской школы эвакуировали детей» из-за распыления учениками перцового баллончика;
«Военные опасаются, что территорию БВТКУ отдадут китайцам»;
«Лес возле Свободного украсили гирляндами из женского нижнего белья».
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