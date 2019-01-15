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сегодня, 17:35 8

Депутат Сергей Труш подвел итоги недели на Амур.инфо

Депутат Сергей Труш подвел итоги недели на Амур.инфо
Фото: кадр видео

Итоги уходящей недели на сайте Амур.инфо подвел депутат заксобрания Амурской области от ЛДПР Сергей Труш. Он напомнил о новостях, которые всколыхнули общественность.

Центральная тема недели – нападение волка на людей в селе Нижняя Ильиновка Михайловского района. Пострадавших сразу привили от бешенства, и, как оказалось, не зря – у зверя нашли бешенство. В настоящее время двое раненых находятся в стационаре, двоих отпустили домой.

Также в обзоре следующие новости:

«В Благовещенске работники поликлиники профосмотров недовольны сокращением зарплат»;

«Из благовещенской школы эвакуировали детей» из-за распыления учениками перцового баллончика;

«Военные опасаются, что территорию БВТКУ отдадут китайцам»;

«Лес возле Свободного украсили гирляндами из женского нижнего белья».

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#СМИ

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Комментарии
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  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    2 часа назад

    а чё, про Белогорск ничего не сказал? прям недоразумение ))))

  • Серветт

    Серветт
    1 час назад

    Белогорск это полустанок такой?

  • ЛОЛ

    ЛОЛ
    1 час назад

    тоже из Белогорска

    а чё, про Белогорск ничего не сказал? прям недоразумение ))))



    так не было про вас ничего хорошего на амуринфо.

    похоже чето с контрактом на размещения добрых новостей из Белогорска за бюджетный счет на этом сайте, пошло не таГ

  • Аня2828

    Аня2828
    1 час назад

    готовится к выборам, хитрый пиар

  • Серветт

    Серветт
    1 час назад

    весёлый у нас будет мэр

  • Фургал

    Фургал
    1 час назад

    Какие ему выборы?Баба-ягу никогда не выберут

  • Серветт

    Серветт
    59 минут назад

    зачем вы так плохо о Калите?

  • dance

    dance
    55 минут назад

    Забанили бедолагу. Но жажда публичности никуда не делась.

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