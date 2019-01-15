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сегодня, 17:41 0

Медики выяснили, почему опасно засыпать с телефоном в руке

Медики выяснили, почему опасно засыпать с телефоном в руке
Фото: ru.depositphotos.com

Из-за того, что люди засыпают с гаджетами в руках, у них ухудшается качество сна. Считается, что для полного отдыха организма необходимо отказаться от электроники и еды минимум за два часа до сна, а также не стоит засыпать вместе с детьми.

Об этом сообщил профессор Школы медицины Джона Хопкинса Всеволод Полоцкий. По мнению ученого, это вызывает сбои в работе не только биологических часов, но и недосыпание. Также это отрицательно влияет на все фазы сна.

«Взрослый человек должен спать, по меньшей мере, семь часов в день и при этом не использовать компьютеры, iPhone или iPad и другие электронные устройства в постели. В идеале придерживаться этого правила надо уже за два часа до сна», – цитирует учёного РИА Новости.

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