Два дня в Приамурье гостила делегация женщин из Хэйхэ

Фото: пресс-служба минэкономразвития

В 21-й раз проводится ежегодный обмен женскими делегациями между Благовещенском и Хэйхэ. Делегация из Китая два дня гостила в Приамурье. В Белогорске гостьи посетили ФОК имени Солнечникова, предприятия «Белхлеб» и МЭЗ «Амурский».

Визит состоялся в рамках традиционных обменов, которые проводятся в честь 8 марта с 1998 года.

В пятницу, 15 марта, состоялась экскурсия на кондитерскую фабрику «Зея» и b2b – встреча между женщинами-предпринимателями Амурской области и Хэйхэ.

«Вы познакомились с развитием города Белогорска, увидели, что такое территории социально-экономического развития, сегодня работа продолжается здесь. Хочу пожелать плодотворного общения. Вы сможете не только обменяться опытом, но и найти новых друзей в той сфере, в которой работаете. Такие встречи играют важную роль в укреплении приграничных связей, способствуют их развитию», – отметила советник губернатора Амурской области Валентина Швец.

Амурчанки презентовали эко-сладости, продукцию из дальневосточного винограда, кофе, хлебобулочные изделия, а также известный амурский мед и крем-мед.

Представительницы китайских компаний рассказали о выращивании грибов и производстве различных видов продукции из китайской розы.

С ответным визитом в Хэйхэ делегация женщин Амурской области отправится на следующей неделе, сообщает пресс-служба областного минэкономразвития.