В соцсетях сообщили, что в Свободном пытались покончить с собой две девочки

Фото: Амур.инфо

В социальных сетях появилась информация о происшествии в одном из торговых центров Свободного. Сообщалось, что там пытались покончить с собой две девочки. ИА «Амур.инфо» попросило прокомментировать эти сведения полицию. Но правоохранители их не подтвердили.

С начала года в полицию Свободного поступил ряд сообщений о нарушениях несовершеннолетними общественного порядка в торговом центре. По каждому сообщению были проведены проверки, но ни по одному информация не подтвердилась, пишет пресс-служба УМВД России по Амурской области.

23 февраля в дежурную часть МО МВД России «Свободненский» обратилась охранник торгового центра. Она сообщила, что к ней подошла женщина и сказала, что на крыльце несовершеннолетние нанесли себе порезы на руках. На место происшествия незамедлительно выехали полицейские. Стражи порядка опросили работников и посетителей торгового центра, проверили все лечебные учреждения Свободного – доставлялись ли туда лица с характерными травмами, провели иные мероприятия. Информация не нашла подтверждения.

В настоящее время сотрудники МО МВД России «Свободненский» проводят проверку по факту конфликта в торговом центре между посетителем и работницей, осуществляющей там охрану. Как отмечается, в этом инциденте несовершеннолетние не фигурируют.

Также сообщается, что в январе был выявлен факт хищения из одного из отделов торгового центра. Следственные органы возбудили уголовное дело, фигуранты которого – взрослый и несовершеннолетний.