В Благовещенске открылась выставка антикварных дамских вещиц

Шляпки, сумочки, духи вековой давности. Насколько антикварные дамские штучки отличаются от современных, можно увидеть в Амурском краеведческом музее. Там открылась выставка «Дамские штучки».

Экспозиция посвящена миру вещей, который окружал женщин в прошлом. Здесь представлены аксессуары, которыми украшали себя дамы, парфюмерия, одежда и обувь. Есть , например, нарядные туфли почетного жителя Благовещенска, поэтессы Нины Релиной.

Большинство экспонатов выставки в разное время были переданы в музей жительницами Благовещенска. Коллекцию шляпок музейщики получили в текущем году. Особое место на выставке занимают легендарные духи «Красная Москва».

Здесь же есть предметы и конца XIX – начала XX веков: сосуды для духов, митенки, вуаль, гребень для волос. Представлен уникальный экспонат – свадебное платье конца XIX века.

«Оно сделано из тончайшего китайского шелка и итальянского кружева. Платье было сшито вручную на заказ, что в то время являлось редкостью для нашего города», – рассказала специалист по экспозиционной и выставочной деятельности Амурского областного краеведческого музея Светлана Булыгина.