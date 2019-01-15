Обвиняемому в истязании и убийстве белогорского малыша предъявили обвинение

18-летнему жителю Белогорска предъявлено обвинение в истязании и убийстве годовалого ребенка. Обвиняемый помещен в следственный изолятор Благовещенска.

Жителю Белогорска следователи предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 2 статьи 117 УК РФ «Причинение физических страданий путем систематического нанесения побоев, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего» и пункта «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего».

Согласно материалам уголовного дела, в течение трех дней – с 12 по 15 февраля – в одной из квартир в Белогорске обвиняемый систематически избивал годовалого сына своей подруги. Как сообщало ИА «Амур.инфо», 15 февраля мальчика с телесными повреждениями доставили в Белогорскую больницу. Затем ребенка перевели в Амурскую детскую областную клиническую больницу, где, несмотря на принимаемые медиками усилия, он скончался. Это произошло 5 марта.

В ходе следственного эксперимента обвиняемый рассказал, что ребенок мешал ему спать. «В отношении обвиняемого по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, подследственный помещен в следственный изолятор города Благовещенска», – сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по Амурской области Алексей Лубинский.

В отношении 17-летней матери погибшего ребенка возбуждено уголовное дело. По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, амурское следственное управление передало материалы в производство СК. Сама молодая мать – погибший мальчик был ее вторым ребенком, первый воспитывается в учреждении, – переведена из приемной семьи в детский дом.

Еще одно уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» было возбуждено в отношении должностных лиц органов опеки Белогорска.