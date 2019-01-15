Режим ЧС в Шимановске снимут 18 марта

18 марта в 10 часов утра в Шимановске будет снят режим ЧС, который вводился в связи с выходом на поверхность подземных ключей. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили в пресс-службе городской администрации и отметили, что уже подписано соответствующее постановление.

«Нужно отметить, что даже на этой неделе мы наблюдали новую волну сильного выхода ключа. В настоящее время ситуация находится под контролем, рабочей группой министерства природных ресурсов региона были даны рекомендации для капитального решения вопроса», – сказал мэр Шимановска Павел Березовский.

«Ключи локализованы. Сейчас на полученные из области средства будет проводиться работа по водоотведению, благоустройству. В частности, оборудуют водоотводные каналы», – рассказал пресс-секретарь мэра Шимановска Антон Сиротов.

Он добавил, что часть средств пойдет на погашение долгов перед предприятиями, которые участвовали в локализации ЧС.

Как сообщало Амур.инфо, режим ЧС в городе действует с февраля.