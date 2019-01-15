Общественники передали губернатору Приамурья 15 предложений от народа

Губернатору Амурской области общественники передали свод общественных предложений из 15 пунктов, которые объединяют в себе рекомендации по наиболее актуальным для амурчан вопросам. Их выявили в ходе мониторинга и опросов населения.

Вручение документа прошло на ежегодной конференции амурского отделения ОНФ. На нем был сформирован новый состав регионального штаба и ревизионной комиссии. Главной темой обсуждения стал народный контроль исполнения майского указа президента РФ.

«Вот уже 5 лет вы успешно работаете совместно с органами исполнительной власти в регионе, реализуется большое количество проектов. Вам удалось объединить самых активных амурчан в решении важных для региона задач, это люди не только с активной жизненной позицией, но и профессионалы. ОНФ выполняет важную миссию, он выстраивает мост между людьми и органами власти», – рассказал губернатор Василий Орлов.

Он особо отметил три проекта. Первый – «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». При помощи информации активистов Народного фронта было отремонтировано порядка 70 участков дорог. Второй – «Формирование комфортной городской среды». В течение последних двух лет удалось привлечь порядка 300 миллионов рублей федеральных средств на реализацию этого проекта. Третий – «Генеральная уборка». Деятельность участников Народного фронта позволила выявить более 200 незаконных свалок.

За многолетнее сотрудничество с правительством Амурской области глава региона вручил благодарственные письма руководителю регионального исполкома ОНФ в Амурской области Наталье Кравчук, сопредседателю регионального штаба отделения ОНФ в Амурской области Жаккелине Орловой и сопредседателю регионального штаба отделения ОНФ Александру Боржко.

В завершение конференции было принято решение об избрании нового руководства регионального штаба отделения ОНФ. Новыми сопредседателями избраны директор автономной некоммерческой организации «Агентство развития гражданского общества Амурской области» Руслан Дуб, главный врач Амурского областного кожно-венерологического диспансера Александр Платонов и директор областной филармонии Ольга Смирнова.