В Амурстате назвали, от каких болезней чаще умирают в Амурской области

Вопросы миграции и тенденция к постепенному сокращению населения в Амурской области стали очередной темой для обсуждения в программе «Простые вопросы». О причинах убыли населения, а также о том, чем Приамурье может привлечь новых жителей, рассказала руководитель Амурстата Галина Давыдова.

Галина Александровна отметила, что только за один год регион потерял 5 200 человек: сказалась и миграционная убыль, когда приезжих меньше, чем уезжающих, и естественная – превышение смертности над рождаемостью.

«Если посмотреть с 2000 года по 2010 год убыль была порядка 107 тысяч человек. Из них 77 тысяч – это миграционная убыль. Уже с 2011 года по 2018 год общая убыль составила 35 тысяч человек. И миграционная убыль из них 30 тысяч человек. Действительно, здесь наглядно видно, что и смертность у нас уменьшается. Если брать с 2010 года, то больше, чем на 12 %. Больше чем в 2 раза уменьшилась младенческая смертность. У нас увеличилась продолжительность жизни. Положительная динамика в этом процессе очень даже заметна. Но все равно рождаемость у нас меньше, чем смертность», – заключила Галина Александровна.

Только в 2013 году в Приамурье было зафиксировано превышение рождаемости над смертностью. Специалисты связывают это с материнским капиталом.

Что касается смертности, то больше всего амурчан умирает от сердечно-сосудистых заболеваний (3 661 случай), в том числе от инфарктов и инсультов. Несмотря на то, что эта причина лидирует, в этой группе зафиксировано снижение – за 8 лет почти в два раза (в 2010 году их было 6 784). На втором месте – новообразования (1 628), в том числе злокачественные. В этой группе зафиксирован небольшой, но прирост. На третьем месте среди причин смертности – внешние причины (1 411), такие как, к примеру, ДТП, пожары и другие несчастные случаи. Всего в 2018 году в области умерли 10 650 человек.

Что касается миграции, то она делится на внутреннюю – переезд в пределах области – и внешнюю – выезд за пределы региона. Во время внутренней миграции, согласно статистике, чаще всего амурчане переезжали в Благовещенск и Благовещенский район – только в них и была отмечена положительная динамика. Остальные муниципальные образования население теряли.

Что касается внешней миграции, то жители области переезжают в другие регионы Российской Федерации, в страны СНГ и за границу. В пределах страны наибольшей популярностью пользуются Хабаровский край, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Москва и Приморье.

Есть вероятность, что повлиять на прирост населения в Амурской области помогут масштабные стройки, в первую очередь, людей должна привлечь работа. При этом речь идет не просто о тех, кто работает вахтовым методом, а тех, кто решит осесть и привезти в регион семью.

«Снова начинается строительство Байкало-Амурской магистрали. Самое главное для сегодняшнего населения – было бы куда приложить свои руки. Заработная плата чтобы была, какой-то достаток дома. И я думаю, что при развитии экономики в регионе это привлечет трудоспособное население. И отсюда и рождаемость увеличится. Конечно, лихие 90-е годы, дали свои результаты. (…) [В 2018 году] у нас более 12 тысяч приехали. В основном с Дальнего Востока – Хабаровский край, Сибирь, Центральный федеральный округ. А уехали 15 тысяч. Минусовое сальдо составило чуть более 3 тысяч. Я хочу сказать, что положительное сальдо у нас со странами СНГ. Зафиксировано в прошлом году 185 человек. Приехали сюда и остались жить больше, чем выехали. (…) Конечно, у нас процентов 80 обмен между регионами, то есть внутри России. И, конечно, к нам приезжает в основном трудоспособное население, порядка 70 %. И с высшим образованием. Нельзя сказать, что приезжают какие-то неграмотные», – сказала руководитель Амурстата.

Полное интервью с Галиной Давыдовой можно прочесть в разделе «Простые вопросы».