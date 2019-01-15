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сегодня, 15:06 2

Полицейские установили, что у мальчика из Преображеновки все нормально

Полицейские установили, что у мальчика из Преображеновки все нормально
Фото: www.amur.info

Полицейские установили, что опасности для мальчика из села Преображеновка нет. Ведомство огласило результаты проверки по факту публикации на Амур.инфо. Как сообщало информагентство, гостья села Преображеновка увидела маленького мальчика в замусоренном доме.

Женщина сделала несколько фотоснимков внутри дома. Переживая за ребенка, который, как она подумала, живет в этих условиях, амурчанка обратилась в редакцию ИА «Амур.инфо». В Преображеновском сельсовете корреспонденту информагентства рассказали, что знают этого ребенка, но на самом деле ситуация не столь трагична, как кажется на первый взгляд. Дело в том, что мальчик постоянно живет у бабушки, а в дом, сфотографированный амурчанкой, приходит, чтобы поухаживать за теленком.

Вскоре в Преображеновку выехали проверяющие – представители полиции, прокуратуры, администрации района. Проверки подтвердили данные сотрудницы сельсовета: ребенок живет в другом доме, у него есть родители и бабушка, мальчик не испытывает нужды.

«На фото запечатлен заброшенный дом, оборудованный под сарай, в котором содержится домашний скот, принадлежащий указанной семье. Мальчик периодически в дневное время приходит в этот дом и помогает ухаживать за домашним животным. Ребенок решил показать его другому мальчику, в это время в дом зашла неизвестная женщина и стала все фотографировать, в том числе и ребенка», – сообщает амурское управление МВД России. По данным полиции, оснований постановки семьи на учет в подразделение по делам несовершеннолетних нет.

Ранее сообщалось, что семья на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Завитинского района не состоит, сообщений о неблагополучии в семье не поступало.

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#дети #закон #происшествия

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Комментарии
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  • батарейка

    батарейка
    1 час назад

    Уж лучше перестраховаться

  • meneJer

    meneJer
    1 час назад

    Где пруфы?(доказательства)

    где фотографии с дома(квартиры) котором он живет?

    Видео-репортаж с места события где?

    а так...самая обычная "отписка" которой можно подтереться в лесу

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