Полицейские установили, что у мальчика из Преображеновки все нормально
Полицейские установили, что опасности для мальчика из села Преображеновка нет. Ведомство огласило результаты проверки по факту публикации на Амур.инфо. Как сообщало информагентство, гостья села Преображеновка увидела маленького мальчика в замусоренном доме.
Женщина сделала несколько фотоснимков внутри дома. Переживая за ребенка, который, как она подумала, живет в этих условиях, амурчанка обратилась в редакцию ИА «Амур.инфо». В Преображеновском сельсовете корреспонденту информагентства рассказали, что знают этого ребенка, но на самом деле ситуация не столь трагична, как кажется на первый взгляд. Дело в том, что мальчик постоянно живет у бабушки, а в дом, сфотографированный амурчанкой, приходит, чтобы поухаживать за теленком.
Вскоре в Преображеновку выехали проверяющие – представители полиции, прокуратуры, администрации района. Проверки подтвердили данные сотрудницы сельсовета: ребенок живет в другом доме, у него есть родители и бабушка, мальчик не испытывает нужды.
«На фото запечатлен заброшенный дом, оборудованный под сарай, в котором содержится домашний скот, принадлежащий указанной семье. Мальчик периодически в дневное время приходит в этот дом и помогает ухаживать за домашним животным. Ребенок решил показать его другому мальчику, в это время в дом зашла неизвестная женщина и стала все фотографировать, в том числе и ребенка», – сообщает амурское управление МВД России. По данным полиции, оснований постановки семьи на учет в подразделение по делам несовершеннолетних нет.
Ранее сообщалось, что семья на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Завитинского района не состоит, сообщений о неблагополучии в семье не поступало.
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