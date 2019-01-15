Правительство РФ придумало способ снизить цену бензина на Дальнем Востоке

Правительство РФ предложило установить скидку к тарифу на транспортировку железнодорожным транспортом бензина, дизельного топлива и авиакеросина на Дальний Восток. При этом к тарифу на перевозку топлива, поставляемого на экспорт, предложено ввести надбавку.

Предложенные меры должны применяться с учетом экономического эффекта для РЖД и нефтяных компаний, говорится в протоколе совещания, которое прошло 7 марта у вице-премьера Дмитрия Козака, пишут «Ведомости».

Перевозчикам топлива в восточном направлении может быть также предоставлен приоритетный доступ к железнодорожной инфраструктуре. Вице-премьер поручил ФАС, Минтрансу, Минэнерго и Минэкономразвития до 30 марта подготовить предложения по этим вопросам.

Сейчас цены на топливо в ДФО самые высокие в России. На Чукотке, а также в Магаданской области бензин стоит 55,68 рубля за литр, в Якутии – 55,35 рубля, на Камчатке – 50,09 рубля, в Сахалинской области – 47,63 рубля за литр, сообщает ИА «Восток России». В Амурской области бензин АИ-98 стоит около 48 рублей за литр.