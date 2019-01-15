Спортсмены пробегут кросс от смотровой площадки космодрома Восточный

13 апреля в Амурской области состоится легкоатлетический забег «Путь к звездам». Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию в 25 километров. Мероприятие приурочено ко Дню космонавтики.

Старт забега будет дан в 13 часов от смотровой площадки космодрома Восточный, а финишируют участники в городе Циолковский.

Ожидается, что в мероприятии примут участие более ста спортсменов от 18 до 60 лет из Амурской области, Приморья и Хабаровского края. Победители и призеры будут награждены специально изготовленными медалями.

Также в честь Дня космонавтики администрация города Циолковский организует двухкилометровую пробежку для всех желающих, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

«Идея проекта принадлежит федерации легкой атлетики России: в каждом регионе страны есть свои знаковые места, эксклюзивные достопримечательности, которые могут послужить отличной рекламой различным спортивным акциям. В Амурской области мы решили связать наш забег с космодромом Восточный», – рассказал главный судья предстоящих соревнований Леонид Блажко.