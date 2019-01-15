Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:35 1

Спортсмены пробегут кросс от смотровой площадки космодрома Восточный

Спортсмены пробегут кросс от смотровой площадки космодрома Восточный
Фото: ru.depositphotos.com

13 апреля в Амурской области состоится легкоатлетический забег «Путь к звездам». Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию в 25 километров. Мероприятие приурочено ко Дню космонавтики.

Старт забега будет дан в 13 часов от смотровой площадки космодрома Восточный, а финишируют участники в городе Циолковский.

Ожидается, что в мероприятии примут участие более ста спортсменов от 18 до 60 лет из Амурской области, Приморья и Хабаровского края. Победители и призеры будут награждены специально изготовленными медалями.

Также в честь Дня космонавтики администрация города Циолковский организует двухкилометровую пробежку для всех желающих, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

«Идея проекта принадлежит федерации легкой атлетики России: в каждом регионе страны есть свои знаковые места, эксклюзивные достопримечательности, которые могут послужить отличной рекламой различным спортивным акциям. В Амурской области мы решили связать наш забег с космодромом Восточный», – рассказал главный судья предстоящих соревнований Леонид Блажко.

Просмотров всего: 304

#космодром #спорт #Циолковский

распечатать


Спорт 3

В Циолковском прошел первый в Амурской области турнир по хоккею в валенках
Общество 17

На космодром Восточный приезжает заместитель генерального прокурора РФ
Спорт

В Циолковском появилась площадка для игры в большой теннис
Спорт

Хоккеисты космодрома Восточный поборются за кубок Благовещенска
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь