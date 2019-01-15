В Благовещенске загорелся автобус (видео)

Фото: кадр видео

15 марта в Благовещенске загорелся автобус. Происшествие случилось на улице Нагорной. Видео пожара появилось в социальных сетях.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о возгорании поступило в 12:00, пожарные прибыли на место в 12:07. Не рейсовый автобус горел открытым пламенем. В 12:10 горение ликвидировали.

На тушении работали два отделения 2-й пожарно-спасательной части Благовещенска. Пострадавших нет. Причину происшествия предстоит установить.

Видео: instagram.com/blag_dtp