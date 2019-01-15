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сегодня, 13:46 13

В Приамурье активизировали взыскание долгов с пенсионеров

В Приамурье активизировали взыскание долгов с пенсионеров
Фото: www.amur.info

Амурские пенсионеры жалуются на то, что их пенсии неожиданно уменьшились. Они сообщают в ПФР, что никаких предупреждений от взыскателей они не получали. На сегодняшний день в должниках уже более 28 тысяч амурских пенсионеров, у некоторых имеется по нескольку долгов.

Чаще всего взыскатели – это служба судебных приставов и коммунальщики.

В подавляющем большинстве случаев, чтобы начать процедуру взыскания, решение должен принять суд. Исключение – удержание алиментов по соглашению сторон и ряд других несудебных ситуаций. Решение суда обязательно должно направляться пенсионеру, а также организации, которые проводят непосредственное взыскание с доходов или имущества.

Больше всего взысканий проводится Федеральной службой судебных приставов. По информации этого ведомства, при поступлении исполнительного документа в отношении должника пристав-исполнитель в трехдневный срок принимает решение о возбуждении, либо отказе от возбуждения исполнительного производства. Копия данного решения направляется почтой всем сторонам исполнительного производства по адресам, указанным в документах. Должны получать решение и пенсионеры.

Минуя службу судебных приставов, документы о взыскании с пенсионеров часто поступают в ПФР из «Дальневосточной энергетической компании», Фонда капитального ремонта и Федеральной налоговой службы. В 2019 году поток исполнительных листов, которые получает Пенсионный фонд, значительно вырос. Дело в том, что в начале года законодательно был поднят потолок, разрешающий производить взыскания, минуя службу судебных приставов – с 25 до 100 тысяч рублей. Увеличилось и число пенсионеров, к которым применяется удержание.

В перечне долгов: просроченные банковские кредиты, задолженность за ЖКУ, неоплаченные штрафы ГИБДД и налоги, долги физическим лицам, алименты и другие причины.

Пенсионный фонд поясняет, что при удержании из пенсии по исполнительным документам за гражданином должно быть сохранено 50 % от суммы пенсии. Это ограничение не применяется при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца, и возмещении ущерба, причиненного преступлением. В этих случаях размер удержаний может достигать 70 %. Размер взыскания также можно снизить, если суд сочтет обстоятельства объективными.

Взыскания не распространяются на социальные пенсии по случаю потери кормильца. При уменьшении пенсии отделение Пенсионного фонда РФ по Амурской области рекомендует пенсионеру сначала проверить, не находится ли он в «Банке исполнительных производств», который имеется на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов www.fssprus.ru.

Для получения информации в этом электронном сервисе достаточно имени и фамилии гражданина. Там же имеются контакты судебного пристава-исполнителя, ведущего производство. Разъяснения по взысканиям из пенсий также можно получить по телефону горячей линии Пенсионного фонда – 8(4162) 202-400, сообщает пресс-служба областного отделения ПФР.

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#ЖКХ #пенсии #финансы

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    Ну а с кого же еще долги собирать. Не с богатых и алиментщиков же! А тут заблокировал карту и все, даже жопу от стула отрывать не надо.

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    одни не должны дожить до пенсии а те которые уже там должны там не долго быть, это геноцид!!!! Противоросы!!!

  • ЛОЛ

    ЛОЛ
    2 часа назад



    Пенсионный фонд поясняет, что при удержании из пенсии по исполнительным документам за гражданином должно быть сохранено 50 % от суммы пенсии.



    .

    а минимальный прожиточный минимум пенсионера за ними не должен быть сохранен?

    совсем охерели

  • ЛОЛ

    ЛОЛ
    2 часа назад

    это че, если пенсия минимальная 8 тыр, ему на руки 4 выдадут и сдыхай как хочешь что ли?

  • Врангель

    Врангель
    1 час назад

    Это "+" или "-" в медиарейтинге?

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    конечно логика есть, должен-плати, но ситуация с размером пенсии и тарифами на ЖКХ (об этих долгах) сложная, удержание должно быть не заметным для должника я имею ввиду не "опасным для жизни"

  • троль здесь

    троль здесь
    1 час назад



  • ЛОЛ

    ЛОЛ
    1 час назад

    для любителей загонять в новостях дезу от властей:

    ВЕРХОВНЫЙ СУД ЗАКРЕПИЛ ПРАВО ДОЛЖНИКА НА ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ.

    12 января 2017 года Верховный суд восстановил справедливость и конституционные права должников на достойную жизнь в своем кассационном определении №45-КГ16-27. В своем определении ВС подчеркнул о необходимости соблюдения таких принципов исполнительного производства, как уважение чести и достоинства гражданина и неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования должника-гражданина и членов его семьи.

    Несмотря на то, что речь в определении Верховного суда шла о пенсионерах, не имеющих иных источников дохода, сама суть его такова: размер денежных средств, которые ежемесячно остаются у должника после удержания судебными приставами, не должен быть меньше величины прожиточного минимума на должника и его иждивенцев.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    ЛОЛ

    для любителей загонять в новостях дезу от властей:



    Вот и поживите на этот минимум



    И при этом новых долгов не наживите



  • Леонидова

    Леонидова
    1 час назад

    ЛОЛ

    для любителей загонять в новостях дезу от властей:

    ВЕРХОВНЫЙ СУД ЗАКРЕПИЛ ПРАВО ДОЛЖНИКА НА ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ.

    12 января 2017 года Верховный суд восстановил справедливость и конституционные права должников на достойную жизнь в своем кассационном определении №45-КГ16-27. В своем определении ВС подчеркнул о необходимости соблюдения таких принципов исполнительного производства, как уважение чести и достоинства гражданина и неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования должника-гражданина и членов его семьи.

    Несмотря на то, что речь в определении Верховного суда шла о пенсионерах, не имеющих иных источников дохода, сама суть его такова: размер денежных средств, которые ежемесячно остаются у должника после удержания судебными приставами, не должен быть меньше величины прожиточного минимума на должника и его иждивенцев.



    Дезу не загоняйте - только с 2020 года у пенсионеров не будут взыскивать долги с пенсии, но могут арестовать и реализовать имущество, если есть.Обычно пенсионеры аккуратно опллачивают коммуналку и оформляют субсидии, чаще всегодолги - это неподъемные кредиты, взятые для детей,друзей и т.д., которые те обещаи сами оплачивать, но не стали. Дедушка помрет и кредит спишут. Банки дают по 300-500 тысяч 75 летнему старику с социальной пенсией 9700, на что рассчитывают? И дед живет на 4000 пенсии, не живет, а выживает. Не нужно делать долги и не будет проблем.

    Моя знакомая пенсионерка первый кредит взяла дочке сожителя на учебу - а то прокутила деньги и вернулась домой, сожитель исчез сразу, как услышал, что нужно долг вернуть. Расписки нет - долг не вернешь. Взяла еще кредит, чтобы погасить этот. Потом московский сын собрался в гости с семьей, внуков показать - взяла кредит на дорогу, на то чтобы принять достойно, подарки купить. Уехал - у мамы второй кредит. Потом внук женился - еще кредит, на свадьбу подарки. Бывшей невестке алименты сын не платил - оплатила сама. Второй сын чужую машину разбил - кредит. Потом пришли коллекторы, работу потеряла, платить нечем. Продала ухоженную хорошую двуухкомнатную квартиру, купила маленькую похуже, разницу банку. А долги остались. Ищет покупателя на эту, купит однушку в бараке. А пока занимает по объявлениям у людей, чтобы отнести банку. Потом люди будут в суд подаватьи проклинать...Помрет - долги деткам оставит.

  • Ditrih

    Ditrih
    29 минут назад

    Делать скидку должникам на отсутствие у них мозгов/возраст?

    Они от этого перестают быть должниками?

    Все правильно делают.

    Должен - плати.

    И так любой должник в РФ - "священная корова".

  • ЛОЛ

    ЛОЛ
    17 минут назад



    только с 2020 года у пенсионеров не будут взыскивать долги с пенсии,



    это другое и на обычные пенсии по старости запрет не будет распространяться.

    если сейчас с пенсии взыскивают, оставляя менее прожиточного минимума,это не законно.

  • ЛОЛ

    ЛОЛ
    15 минут назад



    Моя знакомая пенсионерка первый кредит взяла дочке сожителя на учебу



    ну пусть кредиторов нахер пошлет. после долги на наследников перевесят и делоф, пусть сами с ними разбираются.

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