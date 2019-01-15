В Приамурье активизировали взыскание долгов с пенсионеров

Амурские пенсионеры жалуются на то, что их пенсии неожиданно уменьшились. Они сообщают в ПФР, что никаких предупреждений от взыскателей они не получали. На сегодняшний день в должниках уже более 28 тысяч амурских пенсионеров, у некоторых имеется по нескольку долгов.

Чаще всего взыскатели – это служба судебных приставов и коммунальщики.

В подавляющем большинстве случаев, чтобы начать процедуру взыскания, решение должен принять суд. Исключение – удержание алиментов по соглашению сторон и ряд других несудебных ситуаций. Решение суда обязательно должно направляться пенсионеру, а также организации, которые проводят непосредственное взыскание с доходов или имущества.

Больше всего взысканий проводится Федеральной службой судебных приставов. По информации этого ведомства, при поступлении исполнительного документа в отношении должника пристав-исполнитель в трехдневный срок принимает решение о возбуждении, либо отказе от возбуждения исполнительного производства. Копия данного решения направляется почтой всем сторонам исполнительного производства по адресам, указанным в документах. Должны получать решение и пенсионеры.

Минуя службу судебных приставов, документы о взыскании с пенсионеров часто поступают в ПФР из «Дальневосточной энергетической компании», Фонда капитального ремонта и Федеральной налоговой службы. В 2019 году поток исполнительных листов, которые получает Пенсионный фонд, значительно вырос. Дело в том, что в начале года законодательно был поднят потолок, разрешающий производить взыскания, минуя службу судебных приставов – с 25 до 100 тысяч рублей. Увеличилось и число пенсионеров, к которым применяется удержание.

В перечне долгов: просроченные банковские кредиты, задолженность за ЖКУ, неоплаченные штрафы ГИБДД и налоги, долги физическим лицам, алименты и другие причины.

Пенсионный фонд поясняет, что при удержании из пенсии по исполнительным документам за гражданином должно быть сохранено 50 % от суммы пенсии. Это ограничение не применяется при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца, и возмещении ущерба, причиненного преступлением. В этих случаях размер удержаний может достигать 70 %. Размер взыскания также можно снизить, если суд сочтет обстоятельства объективными.

Взыскания не распространяются на социальные пенсии по случаю потери кормильца. При уменьшении пенсии отделение Пенсионного фонда РФ по Амурской области рекомендует пенсионеру сначала проверить, не находится ли он в «Банке исполнительных производств», который имеется на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов www.fssprus.ru.

Для получения информации в этом электронном сервисе достаточно имени и фамилии гражданина. Там же имеются контакты судебного пристава-исполнителя, ведущего производство. Разъяснения по взысканиям из пенсий также можно получить по телефону горячей линии Пенсионного фонда – 8(4162) 202-400, сообщает пресс-служба областного отделения ПФР.