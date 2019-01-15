«Танцор», «Мастер и Маргарита», «Стрелы Совы»: выходные в Благовещенске

В этот уикенд благовещенцы смогут посмотреть спектакль «Мастер и Маргарита» от Московского Независимого Театра, побывать на юбилейном концерте группы «Криницы» и концерте «Танцор» в Grand Arena Ostrova. Также пройдет турнир по стрельбе из спортивного лука «Стрелы Совы 2019».

Суббота, 16 марта

На Чигиринском водохранилище пройдет 5-й этап чемпионата города Благовещенска по любительским ралли. Начало в 11:00.

В АОДНТ пройдет открытый турнир по стрельбе из спортивного лука «Стрелы Совы 2019». Начало в 11:00. В спортивных соревнованиях участвуют жители Приамурья, а также разных городов Дальнего Востока, занимающиеся спортивной стрельбой из лука. Всего ожидается участие около 40 спортсменов.

В большом зале ОКЦ в 16:00 начнется фестиваль «Крымская весна».

В это же время в малом зале ОКЦ состоится юбилейный концерт «Люблю тебя, моя Россия» народной вокальной группы «Криницы» .

Театр кукол в 11:00 приглашает на спектакль «Лисичка-сестричка». В театре драмы в 18:00 покажут спектакль «Брачный договор».

В рамках проекта «Дни национальной культуры» краеведческий музей приглашает познакомиться с культурой таджикского народа. Гостей ждет выставка национальной мужской и женской одежды (цома, яктак, комзулка, токи), дегустация кулинарных изделий (оши палав, куртоб, шакароб, шурбо, озук, хавлои тар), демонстрация национальных музыкальных инструментов (дутор, гиджак), мастер-класс по изготовлению национальной деревянной посуды (косса, табак, кошук). Время проведения: с 13:00 до 16:00.

Воскресенье, 17 марта

Театр кукол в 11:00 покажет спектакль «Секрет». В театре драмы в 11:00 можно будет посмотреть сказку «Похищение принцессы», а в 18:00 пьесу для театра «Счастливые люди».

В малом зале ОКЦ в 16:00 начнется спектакль ростовых кукол «Приключения непослушной хрюшки».

В Моховой Пади на лыжной базе «Россия» состоится открытое первенство города Благовещенска по лыжным гонкам «Закрытие лыжного сезона». Это будет 5 этап. Начало в 11:00.

В Grand Arena Ostrova в 17:00 пройдет концерт «Танцор», в нем участвуют танцевальные коллективы города.

В ОКЦ можно будет посмотреть спектакль «Мастер и Маргарита» от Московского Независимого Театра. Начало в 19:00. Это спектакль, давно побивший все рекорды зрительского интереса, побывавший с гастролями более чем в 40 странах, смелая, новая трактовка бессмертного романа Михаила Булгакова.