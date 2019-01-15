Депутат Госдумы попросил Бастрыкина и Чайку проверить дело по горнолыжной базе в Натальине

Депутат Госдумы от Амурской области Андрей Кузьмин обратился с депутатскими запросами к генпрокурору РФ Юрию Чайке и председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Парламентарий просит проверить «возможные факты нарушения по уголовному делу».

В депутатском запросе Андрей Кузьмин указывает, что уголовное дело по факту нарушений, допущенных при строительстве горнолыжной базе в Натальине Благовещенского района было прекращено.

4 февраля 2019 года постановлением прокуратуры Амурской области оно было направлено на дополнительное расследование.

«Прошу Вас дать указание провести проверку возможных фактов нарушения по уголовному делу и принять меры в соответствии с законодательством РФ», – пишет в своих запросах Андрей Кузьмин, обащаясь к Александру Бастрыкину и Юрию Чайке.

Дело было возбуждено в 2017 году по статье « Превышение должностных полномочий». В его рамках проверялись действия должностных лиц ГАУ АО «Областной центр развития спорта». В надзорном ведомстве депутату амурского парламента Ольге Петайчук сообщали, что лица заключили договоры с подрядными организациями на выполнение строительных работ будущей горнолыжной базы без разрешения на строительство.

Как сообщало Амур.инфо, горнолыжную базу в Натальине начали строить в 2011 году по инициативе областного министерства спорта. Сметная стоимость объекта составляла 284 миллиона рублей.

Первую очередь базы открыли в октябре 2012, спустя пару месяцев объект заморозили, а в 2013 году законсервировали. В проект было вложено 38 миллионов рублей, 28 из них в качестве благотворительной помощи выделила компания «Транснефть».

В тестовом режиме горнолыжный спуск запустили в 2015 году. В итоге базу так и не достроили. А по результатам проверки областной прокуратуры в 2017 году выяснилось, что техническая готовность объекта составляет лишь 16 %.

На момент строительства в 2011 году руководителем областного Центра развития спорта, должностных лиц которого и подозревают в превышении должностных полномочий, был Сергей Цыбулин. В 2015 году после ухода с должности Олега Гуменюка он возглавил министерство спорта. Сейчас Олег Гуменюк и Сергей Цыбулин живут во Владивостоке. Гуменюк исполняет обязанности мэра столицы ДФО, а Цыбулин руководит городским управлением транспорта.