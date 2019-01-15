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сегодня, 12:58 0

После ЧП на Благовещенском хладокомбинате нашли нарушения пожарной безопасности

После ЧП на Благовещенском хладокомбинате нашли нарушения пожарной безопасности
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области

Прокуратура Благовещенска проверила, как исполняются требования пожарной безопасности в помещениях Благовещенского хладокомбината. Там в результате пожара 28 января пострадали три человека, один из которых скончался, а второй находился в тяжелом состоянии.

Проверка выявила ряд нарушений. Как сообщает прокуратура Амурской области, установлено, что складские и офисные помещения не оборудованы автоматическими установками пожаротушения, системой оповещения. На путях эвакуации людей отсутствует аварийное освещение. Также нет в достаточном количестве огнетушителей, нет системы вытяжной противодымной вентиляции.

Для устранения нарушений прокурор Благовещенска внес представление директору Хладокомбината. Также в отношении директора и юридического лица ОАО «Хладокомбинат» возбудили административные дела.

Как сообщало Амур.инфо, по факту случившегося возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

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#пожары #происшествия

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