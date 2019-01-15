В селе Ушаково сгорели клуб, почта и библиотека

В селе Ушаково Шимановского района Амурской области пожаром уничтожены почтовое отделение, сельский клуб и библиотека. Все они располагались в одноэтажном здании. Оно сгорело в четверг, 14 марта.

Сообщение о пожаре поступило в 8 часов утра. Когда огнеборцы приехали на место происшествия, здание горело открытым пламенем. Первый ствол на тушение подали в 8:09, в 8:15 произошла локализация возгорания, и в 8:25 пожар был ликвидирован. То, что осталось от строения, проливали до 13:30. На месте происшествия работали 25 человек – сотрудники пожарных постов Ушакова и Нововоскресеновки, а также добровольцы.

«В результате пожара клуб, библиотека, почта полностью уничтожены огнем. Пострадавших и погибших нет», – сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.

Строение находилось в муниципальной собственности. «Да, здание и все, что в нем находилось, полностью сгорело», – сказали в администрации Ушаковского сельсовета. Причины пожара установят специалисты.

В инстаграм-аккаунте «Культура Шимановский район» опубликовали фото с места происшествия. «Беда приходит всегда нежданно. Сегодня, 14.03.2019 года, пограничное село Ушаково нашего района», – гласит подпись к снимку.