Амурский губернатор исполнил мечту детей, желавших познакомиться с дельфинами

10-летняя Маша и 14-летний Карим написали, что мечтают увидеть дельфинов и поплавать с ними. Василий Орлов помог осуществить мечту ребят. Сейчас они находятся в Сочи. Мама детей прислала фотографии из Сочинского дельфинария.

«Я очень рад, что помог осуществить желания детей. Вера в чудо очень важна для ребенка. Если заветное желание исполняется, это дает силы мечтать дальше – о хорошей профессии, путешествиях, долгой интересной жизни, счастливом будущем. Мне было очень приятно исполнить желание ребят. И лучше любой благодарности – их счастливые глаза. Смотрю на их фотографии из дельфинария и радуюсь вместе с ними», – признался Василий Орлов.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в конце 2018 года амурский губернатор стал инициатором подобной акции в Амурской области. В холле областного правительства поставили большую елку, на которой разместили новогодние открытки с мечтами юных амурчан из детских домов области. Любой желающий мог взять открытку, чтобы выполнить новогоднее желание ребенка. На елку повесили 231 письмо от детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – это воспитанники 16 учреждений. Все ребята получили подарки, которые просили у Деда Мороза. Василий Орлов подарил мальчику из белогорского центра «Радуга» полицейскую машину.

В Кремле благотворительная предновогодняя акция «Елка желаний» прошла в преддверии декабрьского заседания Госсовета. Основной темой встречи стало развитие волонтерства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Губернаторам регионов предложили принять участие в акции и исполнить мечты детей и взрослых людей с ограниченными возможностями здоровья.