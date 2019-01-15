Госдума просит Медведева пересмотреть механизм финансирования нацпроектов

Фото: "Парламентская газета"/Юрий Инякин

Депутаты Госдумы обратились к Дмитрию Медведеву по вопросам реализации национальных проектов и госпрограмм. Поводом стало выступление главы комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова о сложностях с реализацией нацпроектов.

Народные избранники попросили Медведева дать необходимые поручения федеральным министерствам и другим федеральным органам исполнительной власти по скорейшей организации совместной работы с субъектами РФ.

«Чтобы те огромные средства, которые были изысканы правительством для реализации национальных проектов, могли быть незамедлительно использованы, а также возможность использовать собственные средства регионов при гарантии сохранения общего уровня софинансирования с возможностью последующего возмещения из федерального бюджета», — сказано в документе.

Там также уточняется, что депутаты просят дать поручение о проработке изменений нормативной базы в части финансирования мероприятий национальных проектов с точки зрения подготовки к следующему бюджетному циклу, сообщается в «Парламентской газете».

В тексте сказано, что на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрен значительный объем средств на реализацию национальных проектов и предоставление межбюджетных трансфертов регионам. Субсидии бюджетам субъектов утверждены в объеме 617 миллиардов рублей.

Однако, по данным Федерального казначейства, по состоянию на 12 марта 2019 года регионам перечислены субсидии в объеме около 10 миллиардов рублей, что составляет всего 1,6 % от общего объема выделенных средств.

«До настоящего времени огромные средства просто лежат на казначейских счетах вместо того, чтобы они были использованы для финансирования мероприятий национальных проектов. При этом для заключения контракта по конкурсу требуется до двух месяцев. Реальное подписание контракта по итогам конкурса и начало работы в лучшем случае происходят в мае – июне. Сложился стереотип, что процедура заключения государственных контрактов может начаться после предоставления межбюджетных трансфертов на основании заключенных соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации, за исключением случаев, если нормативными правовыми актами правительства Российской Федерации, устанавливающими порядок их предоставления, не предусмотрено заключение таких соглашений», – указано в документе.

Депутаты просят предусмотреть возможность регионов направлять на оплату контрактов собственные средства, которые будут возмещены из федерального бюджета после проверки Федеральным казначейством необходимых документов.