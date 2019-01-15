В Благовещенске 16 марта начинается агитационный период
В субботу, 16 марта, в Благовещенске начинается агитационный период. У кандидатов в депутаты появилось право вести агитацию в средствах массовой информации. Дополнительные выборы в Законодательное собрание Амурской области пройдут 14 апреля.
Голосование пройдет по избирательному № 7 «Благовещенск-Центральный». К этому округу относятся больше 32 700 избирателей областного центра.
Как пояснили в избирательной комиссии Амурской области, агитационный период в средствах массовой информации по закону начинается за 28 дней до дня голосования, то есть с 16 марта. С 9 апреля будет запрещено публиковать результаты опросов общественного мнения и прогнозов результатов выборов.
В выборах будут участвовать 5 кандидатов. КПРФ представит Александр Недосекин. «Единую Россию» – Евгений Тюхаев. ЛДПР – Владимир Сокольников. От «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» зарегистрировали Галину Никишину. От «Справедливой России» баллотируется Игорь Марьин.
Как сообщало Амур.инфо, кресло в областном парламенте освободилось после перехода Олега Туркова на работу в правительство региона. Экс-депутат был назначен министром сельского хозяйства Амурской области.
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