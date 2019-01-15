Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:23 3

В Благовещенске 16 марта начинается агитационный период

В Благовещенске 16 марта начинается агитационный период
Фото: Амур.инфо

В субботу, 16 марта, в Благовещенске начинается агитационный период. У кандидатов в депутаты появилось право вести агитацию в средствах массовой информации. Дополнительные выборы в Законодательное собрание Амурской области пройдут 14 апреля.

Голосование пройдет по избирательному № 7 «Благовещенск-Центральный». К этому округу относятся больше 32 700 избирателей областного центра.

Как пояснили в избирательной комиссии Амурской области, агитационный период в средствах массовой информации по закону начинается за 28 дней до дня голосования, то есть с 16 марта. С 9 апреля будет запрещено публиковать результаты опросов общественного мнения и прогнозов результатов выборов.

В выборах будут участвовать 5 кандидатов. КПРФ представит Александр Недосекин. «Единую Россию» – Евгений Тюхаев. ЛДПР – Владимир Сокольников. От «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» зарегистрировали Галину Никишину. От «Справедливой России» баллотируется Игорь Марьин.

Как сообщало Амур.инфо, кресло в областном парламенте освободилось после перехода Олега Туркова на работу в правительство региона. Экс-депутат был назначен министром сельского хозяйства Амурской области.

Просмотров всего: 205

#выборы #закон #областная власть

распечатать


Власть 8

Амурчане смогут проголосовать за нового губернатора там, где им удобно
Общество 4

Амурские коммунисты хотят снизить «муниципальный фильтр» на выборах губернатора
Общество 22

В Амурской области понизили прожиточный минимум
Власть 49

Для экономии областного бюджета в Приамурье могут отменить выборы в районные советы
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Серветт

    Серветт
    35 минут назад

    да позавчера старушка приходила за Тюхаева агитировала-и агитки его раздала

  • Oldlord

    Oldlord
    32 минуты назад

    А вчера какой-то нехороший человек на остановке Калинина - Красноармейская, наклеил элдэпээровские листовки поверх другого кандидата...

    К весне, наверное...

  • GraySkull

    GraySkull
    16 минут назад

    А? кто все эти люди?

    Я думал мы Кузьмина выбираем. Его листовки до сих пор висят.

    Этот чушкарь теперь в Московии, а его рожа столбы украшает.

    И партейка его не чешется - хоть бы после выборов за собой гавно убирали. А то как собачники. Гавкать могут а убирать нет.

    А новых рож мы чёто и не видели. Какие то нищеброды - даж мукулатуру на столбы в центре не вешают. Нет таким доверия.

    ЗЫ: ул. Горького,.

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь