Администрация Благовещенска отсудила деньги на покупку квартир для инвалидов

Администрация Благовещенска обратилась в Арбитражный суд Амурской области, чтобы вернуть больше 10 миллионов рублей. Ответчиком по делу стало региональное министерство финансов. Согласно решению суда, минфин должен вернуть мэрии средства, потраченные на покупку квартир для инвалидов.

С администрации Благовещенска в пользу шести граждан-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях, взыскали 10 735 256 рублей. Эти деньги предназначались на покупку жилья. Однако в городской бюджет средств на обеспечение жильем инвалидов из областного бюджета или федерального бюджета не поступало. Как и не поступало в муниципальную собственность жилье для предоставления его инвалидам по договорам социального найма.

Как пояснил истец, права граждан-инвалидов защищены и реализованы за счет органа местного самоуправления, к полномочиям которого указанные вопросы не относятся. Поэтому администрация города обратилась в Арбитражный суд Амурской области с исковым заявлением о взыскании с министерства финансов области убытков городского бюджета в размере 10 723 756 рублей.

Арбитражный суд удовлетворил требования истца. «Финансирование расходов по обеспечению жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий инвалидов является реализацией мер социальной поддержки, предусмотренных федеральным законодательством, осуществляемых за счет средств из федерального бюджета», – резюмирует областной Арбитражный суд.