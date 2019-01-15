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Профсоюзы ДФО выступают за сохранение пенсионного возраста жителям Севера

Профсоюзы ДФО выступают за сохранение пенсионного возраста жителям Севера
Фото: профсоюзы Амурской области

Около ста тысяч дальневосточников подписались под предложением правительству РФ не повышать пенсионный возраст жителям районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Инициаторами сбора подписей выступили профсоюзы.

Председатель Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов Дальневосточного федерального округа Александр Суворов сообщил, что в начале 2019 года было принято решение по сбору подписей с предложением к правительству РФ, депутатам Госдумы выступить с законодательной инициативой об исключении из перечня категорий граждан, в отношении которых предусмотрено повышение пенсионного возраста, лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Профсоюзы ДФО собрали более 100 тысяч подписей, которые уже направлены в Госдуму Федерального собрания РФ и правительство РФ.

«Мы считаем, что повышение пенсионного возраста, в том числе работникам и жителям северных регионов страны, было проведено без учета особенностей климатических условий проживания, неблагоприятно сказывающихся на состоянии здоровья населения районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а также ситуация усугубляется наличием слабо развитой социальной инфраструктуры данных территорий», – пояснил Александр Суворов.

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Комментарии
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  • Серветт

    Серветт
    1 час назад

    Суворов сам был сенатором и виновен в принятии этой реформы

  • volck0v

    volck0v
    18 минут назад

    Нет, однозначно, помню что уже без Суворова все принималось. В это время он уже не был сенатором

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