Профсоюзы ДФО выступают за сохранение пенсионного возраста жителям Севера

Фото: профсоюзы Амурской области

Около ста тысяч дальневосточников подписались под предложением правительству РФ не повышать пенсионный возраст жителям районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Инициаторами сбора подписей выступили профсоюзы.

Председатель Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов Дальневосточного федерального округа Александр Суворов сообщил, что в начале 2019 года было принято решение по сбору подписей с предложением к правительству РФ, депутатам Госдумы выступить с законодательной инициативой об исключении из перечня категорий граждан, в отношении которых предусмотрено повышение пенсионного возраста, лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Профсоюзы ДФО собрали более 100 тысяч подписей, которые уже направлены в Госдуму Федерального собрания РФ и правительство РФ.

«Мы считаем, что повышение пенсионного возраста, в том числе работникам и жителям северных регионов страны, было проведено без учета особенностей климатических условий проживания, неблагоприятно сказывающихся на состоянии здоровья населения районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а также ситуация усугубляется наличием слабо развитой социальной инфраструктуры данных территорий», – пояснил Александр Суворов.