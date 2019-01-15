Двое из четырех амурчан, укушенных бешеным волком, находятся в больнице

«Лежим в Пояркове, в больнице. Делают уколы ежедневно. Нас привезли 13-го, сделали прививки от столбняка, от бешенства. Самочувствие нормальное, рана заживает», – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» Сергей Соловьев. «Второй пострадавший тоже лежит в больнице. Тоже заживает, все нормально. На перевязку ходит. Доктора сказали, нам еще неделю лежать. А еще двоих отпустили домой», – добавил Сергей Николаевич.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», нападение волка в селе Нижняя Ильиновка произошло в ночь с 12 на 13 марта. Исследование, проведенное специалистами ветлаборатории Амурской области, показало, что волк был болен бешенством.

После того как это выяснилось, тактика лечения пострадавших от укусов не изменилась. Об этом рассказал заместитель главного врача Михайловской больницы Игорь Галузин. «Неважно, бешеный волк или не бешеный. С первого, нулевого дня пострадавшим была назначена полная схема антирабической терапии – прививок против бешенства, – объяснил Игорь Викторович. – Если бы бешенство не подтвердилось, мы бы прервали курс прививок».

В стационаре находятся два человека с ранами на голове.

«Укус в лицо наиболее опасный, поэтому они находятся у нас под наблюдением. Состояние пострадавших характеризуется удовлетворительно, жалоб нет, самочувствие не страдает. Еще два человека находятся по месту жительства, они также получают курс прививок», – добавил врач. Он заверил, что вакцина в больнице имеется в достаточном количестве.

Инкубационный период при инфицировании бешенством может растянуться на срок до трех лет. Это зависит от разных факторов – места травмы, состояния здоровья человека и других. Бешенство очень опасно, смертность составляет около 80 %. «В случае укуса нужно перво-наперво обработать рану – промыть, обеззаразить с помощью спиртсодержащих растворов и немедленно обратиться к медицинскому работнику, – советует Игорь Галузин. – Так как у нас на территории района бешенство зафиксировано с осени прошлого года, мы постоянно информируем население об опасности. Люди знают, что делать, всем раздаются памятки. Информация опубликована и на официальном сайте минздрава».

Собаки, пострадавшие при встрече с хищником, изолированы и помещены под наблюдение. На карантине животные будут находиться в течение десяти дней.Как сообщало ИА «Амур.инфо», случай нападения волка на человека стал уникальным для Амурской области. Раньше инцидентов, связанных с нападением волков на людей, в Приамурье не регистрировалось.