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сегодня, 11:43 0

Центр выделит Приамурью деньги на завершение проблемных строек

Центр выделит Приамурью деньги на завершение проблемных строек
Фото: архив Амур.инфо

Амурская область вошла в число 26 российских регионов, на завершение проблемных строек в которых выделят в общей сложности 5 миллиардов рублей. Для этого правительство планирует докапитализировать Фонд защиты дольщиков и расширить его права, сообщает РБК.

О том, что правительство рассматривает возможность докапитализации Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства для завершения строительства проблемных объектов в 26 регионах в этом году, рассказал изданию вице-премьер Виталий Мутко. Речь идет о регионах, где сейчас есть пять или менее проблемных объектов. Это Амурская, Архангельская, Новгородская, Мурманская области, Карелия, Коми и другие субъекты.

«Мы работаем над тем, чтобы предложить этот механизм уже в этом году. Это одно из условно быстрых решений. У нас есть 26 субъектов, где есть от одного до пяти домов, где нарушены права дольщиков. На их достройку нужно 9 миллиардов рублей. Мы сейчас дали поручение подготовить поправку к корректировке бюджета, и не исключаю, что для этого мы докапитализируем Фонд защиты прав дольщиков и дадим ему право вместе с субъектами достроить дома. Но при этом нам нужно будет внести две-три поправки в действующее законодательство», – пояснил Мутко.

Предполагается, что из 9 миллиардов 5 миллиардов будет выделено из федерального бюджета, а остальные 4 миллиарда рублей – из региональных бюджетов. При выделении финансирования проблемные стройки в этих регионах планируется завершить до конца года. Всего это 56 домов общей площадью 300 тысяч квадратных метров (5,7 тысячи квартир), в которых зарегистрировано 4 тысячи договоров долевого участия.

В регионах с большим количеством проблемных домов решение по каждому проблемному объекту будет приниматься отдельно, уточнил Мутко. Всего в России сейчас 2 тысячи проблемных домов общей площадью 13,3 миллиона квадратных метров, в которых квартиры купили 203 тысячи семей.

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#строительство #финансы

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